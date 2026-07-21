Lionel Scaloni llegó a Pujato y fue recibido por sus vecinos: "Se consiguió la unión de todos"

Hay que reconocer que España jugó mejor. Eso nos hace mejores. Hay que reconocer que España jugó mejor. Eso nos hace mejores.

Lejos de sumar un testimonio que aumente las suspicacias y teorías infundadas sobre conspiraciones, el entrenador habló sobre lo que sucedió durante los 120 minutos: "La sensación es siempre la misma, que se lucha hasta el final cuando las cosas no salen. Como argentinos tenemos que saber que el rival juega y puede ser superior, pero que así y todo le pusimos las cosas difíciles".

Los vecinos le pidieron fotos y autógrafos a Lionel Scaloni. Leo Galletto.

No se ganó la copa, pero se consiguió la unión de todos. No se ganó la copa, pero se consiguió la unión de todos.

Para graficar y ejemplificar el momento dio un testimonio personal: "Siempre pongo el ejemplo de mi hijo de 10 años, que pierde un partido y se enoja, y un rato después se le pasa".

Con respecto a su continuidad, explicó: "Son cosas normales que uno se replantea, pero lo más importante la unión que se generó", para luego agregar "eso va más allá de si estoy yo o no. Hasta diciembre estamos acá".