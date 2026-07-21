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Lionel Scaloni llegó a Pujato y fue recibido por sus vecinos: "Se consiguió la unión de todos"

El entrenador volvió al pueblo donde nació y, al recibir el cariño de sus vecinos, Scaloni les dedicó sentidas palabras

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Scaloni se mostró agradecido por el cariño recibido.

Lionel Scaloni se mostró agradecido por el cariño recibido.

Leo Galletto.

Lionel Scaloni sigue dando que hablar siendo el líder de un equipo y la esperanza de todo un país. Luego de llegar a Ezeiza con parte del plantel es que retornó a Pujado, el pueblo que lo vio nacer y crecer, teniendo un cruce amable con los vecinos quienes lo aplaudieron y le agradecieron por el esfuerzo realizado.

Para recibirlos decidió bajar de su auto para sacarse fotos con ellos y firmar autógrafos a camisetas de la Selección argentina; además, como habían medios de comunicación presentes, también le dedicó algunos momentos para agrandar sus declaraciones luego del recibimiento recibido en Buenos Aires tras un Mundial histórico..

Lionel Scaloni rodeado por sus vecinos.

Lionel Scaloni rodeado por sus vecinos.

Lionel Scaloni llegó a Pujato y fue recibido por sus vecinos

En diálogo con los medios presentes se refirió al momento que les toca atravesar tras llegar al país con la medalla del segundo puesto dando una primera reflexión al mencionar que "estos días son dolorosos y complicados", para luego ver lo positivo: "Estamos satisfechos de haber dado todo. A veces se puede ganar y otras, no".

Hay que reconocer que España jugó mejor. Eso nos hace mejores. Hay que reconocer que España jugó mejor. Eso nos hace mejores.

Lejos de sumar un testimonio que aumente las suspicacias y teorías infundadas sobre conspiraciones, el entrenador habló sobre lo que sucedió durante los 120 minutos: "La sensación es siempre la misma, que se lucha hasta el final cuando las cosas no salen. Como argentinos tenemos que saber que el rival juega y puede ser superior, pero que así y todo le pusimos las cosas difíciles".

Los vecinos le pidieron fotos y autógrafos a Lionel Scaloni.

Los vecinos le pidieron fotos y autógrafos a Lionel Scaloni.

No se ganó la copa, pero se consiguió la unión de todos. No se ganó la copa, pero se consiguió la unión de todos.

Para graficar y ejemplificar el momento dio un testimonio personal: "Siempre pongo el ejemplo de mi hijo de 10 años, que pierde un partido y se enoja, y un rato después se le pasa".

Con respecto a su continuidad, explicó: "Son cosas normales que uno se replantea, pero lo más importante la unión que se generó", para luego agregar "eso va más allá de si estoy yo o no. Hasta diciembre estamos acá".

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