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Mundial 2026

La respuesta del padre de Rodrigo De Paul a los que difunden teorías conspirativas

El padre de Rodrigo De Paul habló a días de la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026. Qué dijo de las teorías conspirativas

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El padre de Rodrigo De Paul habló tras el subcampeonato de la Selección argentina.

El padre de Rodrigo De Paul habló tras el subcampeonato de la Selección argentina.

La reciente caída de la Selección argentina, ante España en el MetLife de Nueva Jersey, desató múltiples especulaciones en redes sociales. La frase de Lionel Messi en la arenga previa, “Olvidémonos de todo”, alimentó teorías sobre supuestas imposibilidades de ganar, generando una fuerte repercusión tras la final del Mundial 2026.

Ante los rumores de conspiraciones, familiares de los futbolistas salieron a desmentir categóricamente cualquier sospecha extradeportiva. Roberto, padre de Rodrigo De Paul, aclaró que el mensaje del capitán tuvo un sentido estrictamente futbolístico.

Rodrigo De Paul fue titular en la derrota de la Selecci&oacute;n argentina ante Espa&ntilde;a por la final del Mundial 2026.

Rodrigo De Paul fue titular en la derrota de la Selección argentina ante España por la final del Mundial 2026.

La tajante respuesta de Roberto De Paul tras las especulaciones

En declaraciones a La inmensa minoría, por Radio con Vos (FM 89.9), Roberto De Paul rechazó de manera contundente la hipótesis de que la Selección argentina no podía ganar en suelo estadounidense.

El padre de Rodrigo, mediocampista de la Albiceleste, aseguró que existen muchos inventos en las redes sociales y desestimó por completo la idea de que un jugador se prepare durante años para perder por indicación de alguien, remarcando que se sacaron palabras de contexto.

Para comenzar, expresó: "En estos son campeonatos, más una Copa del Mundo. Yo no creo en todas esas cosas. Creo que hay mucho invento de eso. Yo no creo que un jugador se prepare durante años para que alguien venga y diga tenés que perder".

"Aparte, sacan palabras de contexto. Las redes en algunas cosas son muy buenas y en otras muy malas. Hay que tomarlo y vivir. Yo no creo que en una competición tan alta haya estas cosas. Que alguien tenga que perder o algo, no lo creo”, añadió.

En cuanto a la situación de su hijo, Roberto indicó que prefirió dejarlo hacer su duelo antes de hablar con él y se mostró escéptico sobre un posible alejamiento del mediocampista de la Selección argentina: “Hay muchas cosas por definir. Yo no creo. Rodrigo cada vez que se pone la camiseta de su país, como todos los jugadores, dan al máximo y quieren lo mejor. Hay que dejar correr un poquito el tiempo, es muy temprano. Hace un día o dos que se perdió la final”.

El descargo de Rodrigo De Paul en sus redes sociales

En sus redes sociales, Rodrigo De Paul escribió: "El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes. Pero con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento".

"Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode.. Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo. Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO", sentenció el Motorcito de la Selección argentina.

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