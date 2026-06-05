El día que el Indio Solari bancó a Riquelme frente a Macri y las sociedades anónimas

Riquelme - Indio Solari Román Riquelme junto al Indio Solari en una de sus tantas reuniones.

La amistad del Indio Solari y Juan Román Riquelme

El artista es confeso hincha de Boca y no dudó en manifestar su admiración por Diego Maradona; esa profunda identificación con el mundo Xeneize encontró su punto más alto en la figura de Juan Román Riquelme.

El Indio y el actual presidente del conjunto de la Ribera compartían una afinidad única basada en el respeto mutuo, la lealtad a los códigos propios y un marcado desprecio por los micrófonos de los medios tradicionales.

El rockero llegó a definir al enganche con una frase contundente que quedó para la historia: "Un artista es Román", elevando su juego al estatus de alta poesía visual sobre el césped de La Bombonera.

El vínculo fue tan estrecho que trascendió lo estrictamente futbolístico al punto que el Indio se la jugó y decidió apoyarlo en un momento de alta tensión institucional para el club.

Esa defensa demostró que para el líder ricotero Román representaba la resistencia del fútbol genuino y popular frente a los intereses corporativos, consolidando una amistad que unió para siempe al rock y a la redonda.

El Indio en La Bombonera De Boca y riquelmista: el Indio Solari en La Bombonera.

El día que el Indio Solari bancó a Riquelme frente a Macri y las SAD

En la charla con Julio Leiva el artista recordó la etapa de jugador de Riquelme: "No fue solamente porque quizás haya sido el jugador que más me ha gustado a mí. Está bien Maradona y Messi, pero el mediocampista que tira el pase y también entra y patea. Román ha sido un jugador estupendo".

Luego salió a flote el tema de las sociedades anónimas deportivas (SAD) de las que Mauricio Macri se muestra a favor: "Yo no defiendo códigos, pero en el caso del fútbol sí porque se trata de eso. No se trata de otra cosa. Es un juego, una pelota, con gente jugando".

Embed El indio Solari: Riquelmista como toda persona de bien. pic.twitter.com/N5I4X4qWXi — Barbilete (@Barbilete) June 5, 2026

"Se pueden transformar los clubes en sociedades anónimas. ¡Eso es una cagada!", manifestó sin rodeos Carlos Alberto.

"Todo lo que se transforma en sociedad anónima tiene como objetivo hacer dinero y estos lugares están para que los chicos vayan a jugar a la pelota, al básquet… no sé qué mierda hacen en los clubes, pero están para eso", agregó sobre las SAD.

Además, le dedicó unas sentidas palabras al actual presidente de Boca: "Me he enterado de cosas que Román no me ha dicho a mí. Ha venido a casa alguna vez, y me he enterado de cosas del tipo, que tiene una nobleza barrial. Esa nobleza es difícil de describir cuando uno tiene esta vida que tengo yo. Es admirable".