En diciembre de 2023 las elecciones presidenciales de Boca enfrentaron a la fórmula integrada por Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal contra la encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri donde el último 10 se impuso por una diferencia aplastante convirtiéndose en el presidente más votado en la historia del club.
El día que el Indio Solari bancó a Riquelme frente a Macri y las sociedades anónimas
El Indio Solari demostró que el fútbol no es para tibios y decidió manifestar públicamente su apoyo a Román contra todos: "Tiene una nobleza barrial"
En la previa de la jornada electoral el Indio Solari fue entrevistado por Julio Leiva en el programa Caja Negra del canal de YouTube Filo News en una charla que se extendió durante una hora y 26 minutos.
Allí el cantante decidió tomar postura ante el trascendental evento y brindó su total apoyo a Juan Román Riquelme; a continuación, los motivos.
La amistad del Indio Solari y Juan Román Riquelme
El artista es confeso hincha de Boca y no dudó en manifestar su admiración por Diego Maradona; esa profunda identificación con el mundo Xeneize encontró su punto más alto en la figura de Juan Román Riquelme.
El Indio y el actual presidente del conjunto de la Ribera compartían una afinidad única basada en el respeto mutuo, la lealtad a los códigos propios y un marcado desprecio por los micrófonos de los medios tradicionales.
El rockero llegó a definir al enganche con una frase contundente que quedó para la historia: "Un artista es Román", elevando su juego al estatus de alta poesía visual sobre el césped de La Bombonera.
El vínculo fue tan estrecho que trascendió lo estrictamente futbolístico al punto que el Indio se la jugó y decidió apoyarlo en un momento de alta tensión institucional para el club.
Esa defensa demostró que para el líder ricotero Román representaba la resistencia del fútbol genuino y popular frente a los intereses corporativos, consolidando una amistad que unió para siempe al rock y a la redonda.
El día que el Indio Solari bancó a Riquelme frente a Macri y las SAD
En la charla con Julio Leiva el artista recordó la etapa de jugador de Riquelme: "No fue solamente porque quizás haya sido el jugador que más me ha gustado a mí. Está bien Maradona y Messi, pero el mediocampista que tira el pase y también entra y patea. Román ha sido un jugador estupendo".
Luego salió a flote el tema de las sociedades anónimas deportivas (SAD) de las que Mauricio Macri se muestra a favor: "Yo no defiendo códigos, pero en el caso del fútbol sí porque se trata de eso. No se trata de otra cosa. Es un juego, una pelota, con gente jugando".
"Se pueden transformar los clubes en sociedades anónimas. ¡Eso es una cagada!", manifestó sin rodeos Carlos Alberto.
"Todo lo que se transforma en sociedad anónima tiene como objetivo hacer dinero y estos lugares están para que los chicos vayan a jugar a la pelota, al básquet… no sé qué mierda hacen en los clubes, pero están para eso", agregó sobre las SAD.
Además, le dedicó unas sentidas palabras al actual presidente de Boca: "Me he enterado de cosas que Román no me ha dicho a mí. Ha venido a casa alguna vez, y me he enterado de cosas del tipo, que tiene una nobleza barrial. Esa nobleza es difícil de describir cuando uno tiene esta vida que tengo yo. Es admirable".