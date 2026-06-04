Kate Winslet es una de las actrices de Hollywood más reconocidas a nivel mundial, lo que no es casualidad: ha protagonizado Titanic y otras joyas de gran valor cinematográfico. Una de ellas es Aires de esperanza, que está disponible en la plataforma de series y películas de Netflix.
Netflix: la joya de Kate Winslet que fue nominada a los Globos de Oro y te emocionará hasta las lágrimas
La actuación de Kate Winslet en esta película le valió una nominación a los Globos de Oro, y el film se puede ver en Netflix
Se trata de una película de 2013 dirigida por Jason Reitman que desarrolla una historia romántica de casi 2 horas. Aires de esperanza gira en torno a una mujer divorciada y su hijo, quienes refugian a un fugitivo en su casa.
Por esta película, Kate Winslet fue nominada a los Globos de Oro a Mejor actriz principal de drama. Además, Aires de esperanza fue alabada por la prensa especializada internacional y se puede ver en Netflix hasta el 7 de junio.
Para la crítica, “el resultado, sin ser del todo redondo, descubre a un gran narrador, aunque con tendencia a la sobrexplicación”, declaró Ezequiel Boetti de Otros Cines. La película está disponible en Netflix y dura apenas 1 hora y 52 minutos.
Netflix: tráiler de Aires de esperanza
Netflix: de qué trata Aires de esperanza
La sinopsis oficial de la película Aires de esperanza versa: “Un prófugo se refugia en la casa de una mujer divorciada y su hijo adolescente, sin saber que su estadía acabará transformando las vidas de los tres”.
Verano de 1987. Adele (Kate Winslet), una mujer recién divorciada, ha perdido la autoestima tras la marcha de su marido. Su hijo Henry (Gattlin Griffith), un chico de 13 años, se esfuerza por ser el hombre de la casa y cuidar de su solitaria madre en pleno torbellino de la adolescencia.
Un día, conocen en un supermercado a un hombre llamado Frank (Josh Brolin) que les pide que lo alojen en su casa, pero resulta ser un fugitivo en busca y captura. El siguiente fin de semana les marcará para el resto de sus vidas.
Reparto de Aires de esperanza, película de Netflix
- Kate Winslet (Adele)
- Josh Brolin (Frank)
- Gattlin Griffith (Henry)
- Clark Gregg (Gerald)
- J.K. Simmons (Mr. Jervis)
- Brooke Smith (Evelyn)
- James Van Der Beek (Officer Treadwell)
- Tom Lipinski (Young Frank)
- Maika Monroe (Mandy)
- Brighid Fleming (Eleanor)
- Alexie Gilmore (Marjorie)
- Tobey Maguire (Adult Henry)
Dónde ver la película Aires de esperanza, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Aires de esperanza se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Aires de esperanza se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
- España: la película Aires de esperanza se puede ver en Netflix.