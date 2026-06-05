"Le dije a Tevez que no seguía con él": ex jugador de Boca comienza su carrera como entrenador

Pablo Pérez acompañó a Carlos Tevez como miembro del cuerpo técnico en Talleres de Córdoba y antes estuvo como DT en las categorías inferiores de Newell's, pero ahora tomó la decisión de abrirse camino como entrenador principal por su lado.
El ex jugador de Boca y Newell's decidió dejar de trabajar con Carlos Tevez para abrirse futuro en solitario
Pablo Pérez acompañó a Carlos Tevez como miembro del cuerpo técnico en Talleres de Córdoba y antes estuvo como DT en las categorías inferiores de Newell's, pero ahora tomó la decisión de abrirse camino como entrenador principal por su lado.
En diálogo con ESPN el ex mediocampista de Newell's y de Boca, entre otros, contó cómo fue tomar esa elección mientras que anticipó que hace tiempo se viene preparando para hacerse cargo de un plantel.
El ex mediocampista estuvo como ayudante de campo de Carlos Tevez en Talleres en el último Torneo Apertura donde cayeron frente a Belgrano en los octavos de final. Eso provocó que el entrenador e ídolo de Boca decida dar un paso al costado en búsqueda de nuevos desafíos, pero Pablo Pérez tenía sus propios planes.
"Hace unos 10 días lo llamé a Carlos Tevez y le avisé que no seguía más, no por una cuestión personal sino que ya había cumplido con él desde el momento que me llamó. Decidí abrirme y empezar a ver si está la posibilidad para dirigir o esperar un poco más", comenzó explicando.
Sus deseos no son nuevos y espera pronto comenzar con su nueva carrera: "En 2023, cuando me estaba retirando, el año que estuve con el Gringo Heinze, después fui a Sarmiento yo ya me estaba capacitando. Quería saber si me gustaba, me empezó a gustar y desde ahí empecé. Post retiro me fui preparando".
Luego fue consultado sobre cómo ve a Boca en la actualidad: "Los que pasamos por ahí, te duele un poco porque estuve 4 años donde siempre pasabas fácil porque tenías esa jerarquía en el plantel y competíamos mucho entre nosotros".
El Xeneize viene de quedar fuera de la Copa Libertadores y no le renovaron el contrato a Claudio Úbeda: "Si quiere llegar a la final y ganarla tiene que hacer dos cosas: jugar muy bien y ganar. Tenés que jugar muy bien. Si tu juego no fluye, en algún momento te quedás. El jugador tiene que enamorar a la gente para que te cante, te apoye. La cancha la tenés que tener a favor todo el tiempo".
Pérez jugó en Boca tres años, entre 2015 y 2018 donde se consagró con cuatro títulos, prefirió no hablar de los errores de Úbeda: "No te puedo decir nada porque no soy quién para hablar del entrenador de turno o del plantel de turno. Pero hablando en general del escudo y la historia, sí me sorprende. La exigencia es ganar".