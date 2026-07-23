Por la segunda fecha del Torneo Clausura Proyección 2026, Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia tuvieron este jueves su segunda presentación en el certamen de Reserva de la Liga Profesional. La Lepra recibió al Rojo de Avellaneda y el Lobo visitó a Racing.
Torneo Clausura Proyección: Triunfazo de Gimnasia y Esgrima ante Racing y derrota de Independiente Rivadavia
Gimnasia logró un brillante triunfo sobre Racing, el campeón del Apertura. Independiente Rivadavia cayó de local ante el Rojo, por el torneo Clausura de Reserva
Gimnasia y Esgrima le ganó a Racing, el campeón
Gimnasia y Esgrima, que venía de perder ante Sarmiento de Junín, de local, logró un triunfazo de visitante ante Racing Club en Avellaneda, por 3 a 2.
Lautaro Díaz a los 31' del primer tiempo abrió el marcador. A los 32' Luciano Videla anotó el segundo. En el segundo tiempo descontó a los 26' Francisco Raga, a los 34' Juan Nallib marcó el tercero para el Lobo, y 37' Fausto Macías marcó el segundo para la Academia.
Los once del Lobo, dirigidos por Luciano Cipriani, fueron Juan Zambudio; Tiziano Destéfano, Matías Domínguez, Joaquín Sabattini, David Martini;Lautaro Díaz, Genaro Giordani y Julián Moya; Luciano Garay, Luciano Garay Juan Nallib.
Independiente Rivadavia perdió ante el Rojo
Independiente Rivadavia, el equipo conducido por Nicolás Medina, que venía de perder 2 a 1 en condición de visitante ante Atlético de Rafaela, se presentó en la Ciudad Deportiva ante su homónimo de Avellaneda y cayó por 2 a 1. Matías Salvo anotó el gol de la Lepra de penal, mientras que Mirko Díaz anotó los dos tantos del Rojo.
La formación inicical de los Azules fue con Fernando Bravo; Román Ruiz, Tomás Arias, Amaro Maya y Matías Salvo; Franscisco Ortiz, Domínguez, Benjamín Olivares, Muñoz, Rodríguez y Elías Barreto.
Godoy Cruz el otro representante mendocino jugará este viernes de visitante ante Sarmiento de Junín desde las 15.
Lo que viene para los mendocinos en el Torneo Clausura Proyección 2026
- Martes 4 de agosto: Gimnasia y Esgrima River-17- Estadio Victor Legrotaglie
- Martes 4 de agosto: Godoy Cruz- Racing 15- en Coquimbito
- Martes 4 de agosto: Boca Juniors- Independiente- 19 Rivadavia en Ezeiza-
En pocas palabras
- Gimnasia y Esgrima: derrotó 3-2 a Racing, campeón, con goles de Díaz, Videla y Nallib.
- Independiente Rivadavia: cayó 2-1 ante el Rojo de Avellaneda; el gol de la Lepra fue de Matías Salvo de penal.
- Próximos partidos: Los equipos mendocinos jugarán sus siguientes encuentros la primera semana de agosto.