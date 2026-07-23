Torneo Clausura Proyección: Triunfazo de Gimnasia y Esgrima ante Racing y derrota de Independiente Rivadavia

Los once del Lobo, dirigidos por Luciano Cipriani, fueron Juan Zambudio; Tiziano Destéfano, Matías Domínguez, Joaquín Sabattini, David Martini;Lautaro Díaz, Genaro Giordani y Julián Moya; Luciano Garay, Luciano Garay Juan Nallib.

Independiente Rivadavia perdió ante el Rojo

Independiente Rivadavia, el equipo conducido por Nicolás Medina, que venía de perder 2 a 1 en condición de visitante ante Atlético de Rafaela, se presentó en la Ciudad Deportiva ante su homónimo de Avellaneda y cayó por 2 a 1. Matías Salvo anotó el gol de la Lepra de penal, mientras que Mirko Díaz anotó los dos tantos del Rojo.

La formación inicical de los Azules fue con Fernando Bravo; Román Ruiz, Tomás Arias, Amaro Maya y Matías Salvo; Franscisco Ortiz, Domínguez, Benjamín Olivares, Muñoz, Rodríguez y Elías Barreto.

Godoy Cruz el otro representante mendocino jugará este viernes de visitante ante Sarmiento de Junín desde las 15.

Lo que viene para los mendocinos en el Torneo Clausura Proyección 2026