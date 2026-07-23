Dentro de la controversial campaña antiargentina, generada durante el Mundial 2026, el delantero Alejandro Garnacho, nacido en España, pero argentino por elección, dejó un claro guiño a nuestro país, durante su presentación como nuevo jugador de Aston Villa posando con la camiseta del conjunto de su nuevo club y la bandera albiceleste sobre sus hombros.
Alejandro Garnacho y toda la argentinidad de su presentación oficial en el Aston Villa
El delantero Alejandro Garnacho, con paso por la Selección, posó con una bandera argentina en su presentación como refuerzo del Aston Villa de la Premier League
Este gesto del atacante de 22 años, que debutó en la Selección argentina Sub 18 en el 2018, y en 2023 en la Mayor; rápidamente se volvió como una de las imágenes más destacadas del acto y reafirmó su identificación con el país de donde es oriunda su madre, siendo su padre español.
La llegada de Alejandro Garnacho al Aston Villa y la bandera argentina
La escena donde el jugador fue presentado en el equipo Villano se produjo apenas un día después de concretarse su llegada a préstamo por un año desde Chelsea, club en el que había quedado relegado de la consideración de Xabi Alonso para la próxima temporada.
Más allá de iniciar una nueva etapa en la Premier League, el futbolista aprovechó su presentación para volver a mostrar públicamente su vínculo con Argentina.
El gesto también cobró relevancia por el contexto reciente del delantero. Garnacho no fue incluido por Lionel Scaloni en la lista para disputar el Mundial 2026, certamen que siguió desde afuera y en el que España terminó consagrándose campeona.
Pese a esa ausencia, volvió a exhibir la bandera argentina, tal como ya lo había hecho anteriormente durante los festejos por un título con Manchester United.
Además de las fotografías con la bandera, Garnacho habló sobre su llegada a Aston Villa y destacó la confianza que recibió del entrenador Unai Emery, quien ya había intentado incorporarlo en el mercado de pases anterior.
“Hablé antes de venir acá. Me dio la confianza. Estoy realmente feliz y no puedo esperar para conocer a los fans”, expresó el atacante en su presentación.
La llegada de Garnacho al Aston Villa "argentino"
Alejandro Garnacho dejó atrás al Chelsea y continuará su carrera en el Aston Villa de la Premier League, donde tendrá como compañeros a sus compatriotas Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía.
El Chelsea confirmó la noticia a través de un mensaje en sus redes sociales, donde compartió el siguiente mensaje: “Alejandro Garnacho ha completado un traspaso de préstamo durante toda la temporada al club Aston Villa de la Premier League, con la obligación de que el traspaso se convierta en permanente el próximo verano si se cumplen ciertos criterios. Le deseamos lo mejor a Alejandro en su carrera en el Aston Villa”.
De esta manera, si bien se trata de un préstamo, el pase de Garnacho podría ser comprado por parte del Aston Villa en caso de cumplirse ciertos objetivos.
En pocas palabras
- Alejandro Garnacho: El futbolista posó con la bandera argentina en su presentación oficial con el Aston Villa de la Premier League.
- Vínculo con Argentina: El gesto reafirmó su identificación con el país, del cual es oriunda su madre, a pesar de haber nacido en España.
- Paso por el club: Llega a préstamo desde Chelsea, club en el que Xabi Alonso no lo consideró para la próxima temporada, y se suma a sus compatriotas Dibu Martínez y Emiliano Buendía.