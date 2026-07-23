Alejandro Garnacho y toda la argentinidad de su presentación oficial en el Aston Villa

Más allá de iniciar una nueva etapa en la Premier League, el futbolista aprovechó su presentación para volver a mostrar públicamente su vínculo con Argentina.

El gesto también cobró relevancia por el contexto reciente del delantero. Garnacho no fue incluido por Lionel Scaloni en la lista para disputar el Mundial 2026, certamen que siguió desde afuera y en el que España terminó consagrándose campeona.

Pese a esa ausencia, volvió a exhibir la bandera argentina, tal como ya lo había hecho anteriormente durante los festejos por un título con Manchester United.

Además de las fotografías con la bandera, Garnacho habló sobre su llegada a Aston Villa y destacó la confianza que recibió del entrenador Unai Emery, quien ya había intentado incorporarlo en el mercado de pases anterior.

“Hablé antes de venir acá. Me dio la confianza. Estoy realmente feliz y no puedo esperar para conocer a los fans”, expresó el atacante en su presentación.

Alejandro Garnacho al momento de firmar el contrato de vinculación -a préstamo con opción a compra- con el Aston Villa de la Premier League.

La llegada de Garnacho al Aston Villa "argentino"

Alejandro Garnacho dejó atrás al Chelsea y continuará su carrera en el Aston Villa de la Premier League, donde tendrá como compañeros a sus compatriotas Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía.

El Chelsea confirmó la noticia a través de un mensaje en sus redes sociales, donde compartió el siguiente mensaje: “Alejandro Garnacho ha completado un traspaso de préstamo durante toda la temporada al club Aston Villa de la Premier League, con la obligación de que el traspaso se convierta en permanente el próximo verano si se cumplen ciertos criterios. Le deseamos lo mejor a Alejandro en su carrera en el Aston Villa”.

De esta manera, si bien se trata de un préstamo, el pase de Garnacho podría ser comprado por parte del Aston Villa en caso de cumplirse ciertos objetivos.