Gimnasia y Esgrima debuta ante Central Córdoba de Santiago del Estero: hora, TV y probables formaciones

El Mensana en el torneo Apertura logró 19 puntos producto de cinco triunfos, cuatro empates y siete derrotas. Se ubica en el puesto 22° de la tabla anual, con 19 puntos, y en los promedios con 1,188; en la posición 23°.

El último partido que jugó Gimnasia y Esgrima, fue el 4 de mayo pasado, cuando le ganó 2-1 a Defensa y Justicia en el Víctor Legrotaglie por el Torneo Apertura 2026.

Darío Franco sigue al frente del equipo.

Central Córdoba tendrá dupla técnica en forma interina

En Central Córdoba de Santiago del Estero, la dupla conformada por Matías Villavicencio y Emiliano Romero, parte del cuerpo técnico de Lucas Pusineri, que se fue por problemas personales, tendrán a cargo la conducción técnica. Sebastián Domínguez sería el nuevo entrenador del Ferroviario que asumiría la próxima semana.

El último enfrentamiento

El último enfrentamiento oficial entre ambos equipos se registró el 23 de enero pasado, con triunfo de Gimnasia y Esgrima 1 a 0 como visitante, con gol de Valentino Simoni, en el debut en Primera División.

Probables formaciones y detalles del partido