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TORNEO CLAUSURA

Gimnasia y Esgrima debuta ante Central Córdoba de Santiago del Estero: hora, TV y probables formaciones

Gimnasia y Esgrima tendrá su estreno en el Clausura 2026 este viernes a las 16.45 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Víctor Legrotaglie

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gimnasia y Esgrima debutará ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Víctor Legrotaglie, en el arranque del Torneo Clausura.

Gimnasia y Esgrima debutará ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Víctor Legrotaglie, en el arranque del Torneo Clausura.

Gimnasia y Esgrima, tras un largo receso por el Mundial 2026 este viernes tendrá su estreno frente a Central Córdoba, de Santiago del Estero, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro válido por la Zona A se iniciará a las 16.45 en el estadio Víctor Legrotaglie. El choque entre el Lobo y el Ferroviario, se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil y por la señal de TNT Sports, con arbitraje de Andrés Gariano.

Gimnasia y Esgrima se reecontrará con sus hinchas en el Víctor Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima se reecontrará con sus hinchas en el Víctor Legrotaglie.

Con la continuidad del entrenador Darío Franco y la base que terminó el Apertura para jugar el Clausura

Para este segundo torneo del año se mantiene Darío Franco como entrenador. El DT dirigió cinco partidos en el torneo Apertura. Hasta el momento no hay incorporaciones en la plantilla de jugadores.

La dirigencia mantuvo la base que terminó jugando el Torneo Apertura. Se fueron Nicolás Linares a Aldosivi y Enzo Gaggi a Mitre de Santiago del Estero (se fue a préstamo), Tobías Cervera regresó a Rosario Central; además Juan Pablo Álvarez a San Lorenzo.

El Mensana en el torneo Apertura logró 19 puntos producto de cinco triunfos, cuatro empates y siete derrotas. Se ubica en el puesto 22° de la tabla anual, con 19 puntos, y en los promedios con 1,188; en la posición 23°.

El último partido que jugó Gimnasia y Esgrima, fue el 4 de mayo pasado, cuando le ganó 2-1 a Defensa y Justicia en el Víctor Legrotaglie por el Torneo Apertura 2026.

Darío Franco sigue al frente del equipo.

Darío Franco sigue al frente del equipo.

Central Córdoba tendrá dupla técnica en forma interina

En Central Córdoba de Santiago del Estero, la dupla conformada por Matías Villavicencio y Emiliano Romero, parte del cuerpo técnico de Lucas Pusineri, que se fue por problemas personales, tendrán a cargo la conducción técnica. Sebastián Domínguez sería el nuevo entrenador del Ferroviario que asumiría la próxima semana.

El último enfrentamiento

El último enfrentamiento oficial entre ambos equipos se registró el 23 de enero pasado, con triunfo de Gimnasia y Esgrima 1 a 0 como visitante, con gol de Valentino Simoni, en el debut en Primera División.

Probables formaciones y detalles del partido

  • Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Juan Franco o Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Ignacio Sabatini, Fermín Antonini, Julián Ceballos; Esteban Fernández y Facundo Lencioni; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
  • Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi; Alan Laprida, Matías Vera, Tiago Cravero, Diego Barrera; Ezequiel Naya y Michael Santos. DT: Matías Villavicencio- Emiliano Romero
  • Estadio: Gimnasia y Esgrima
  • Árbitro: Andrés Gariano
  • Hora: 16.40
  • TV: TNT Sports

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