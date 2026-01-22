Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Torneo Apertura

Gimnasia y Esgrima debuta en Primera y le gana a Central Córdoba, en Santiago del Estero

Por UNO

Gimnasia y Esgrima debuta en Primera División frente a Central Córdoba, en Santiago del Estero, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

El encuentro válido por la Zona A se juega en el estadio Madre de Ciudades con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y el gol lo hizo Valentino Simoni a los 5'.

