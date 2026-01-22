¡Insólito! Tuvo la victoria de Colo Colo ante Peñarol en sus pies, pero su penal da la vuelta al mundo

Ni Colo Colo ni Peñarol lograban convertir cuando su rival fallaba, hasta que se produjo una escena que captó la atención de los fanáticos del fútbol. Cristian Zavala, delantero del conjunto chileno, tuvo la oportunidad de ponerle punto final al encuentro, pero el video de su remate terminó dando la vuelta al mundo.

El jugador acomodó la pelota en el punto penal, respiró hondo, realizó un breve movimiento de pies en el lugar y avanzó para picar el balón, al estilo del histórico Panenka. El desenlace fue desastroso.

Washington Aguerre, arquero de Peñarol, apenas tuvo que agacharse para agarrar la pelota (y el regalo) con sus manos. Lo insólito surgió, más allá de la mala definición, cuando el delantero chileno acusó una lesión.

Embed - ¡PATEÓ ASÍ EL PENAL! ¿Y SE LESIONÓ? #Shorts

Zavala bajó la media de su pierna derecha y se tiró al piso, con claras muestras de dolor en su rodilla causando el estupor de los hinchas presentes, los relatores y, ni imaginar, los fanáticos que estaban frente al televisor sin entender qué le sucedía al delantero del Albo.

Cristian Zavala El delantero del Colo Colo acusó una lesión.

La reacción de los hinchas del Colo Colo ante el insólito penal

Rápidamente el video comenzó a circular en las redes sociales donde los internautas acusan que el delantero fingió una lesión comentando todo tipo de mensajes: "Cómo su DT lo deja jugar con pelo rosado, eso para un rival uruguayo es confortable", "Ojalá la lesión acabe con su carrera", "¿Si está lesionado cómo lo hacen patear?", "Se hace el lesionado por la forma de patear el penal", son apenas algunos de las opiniones.

Embed Peñarol 1 - 1 Colo-Colo



Lo falló Cristián Zavala.



Peñarol:

Colo-Colo: — Colo-Colo (@ColoColo) January 22, 2026

Finalmente, aunque se patearon 18 penales, el Colo Colo se impuso por 4 a 3 en un amistoso que quedará en la memoria por la pésima definición y ¿lesión? del delantero chileno.