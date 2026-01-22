Rosario Central y el estado de salud de Juan Cruz Komar tras ser intervenido: qué es una ablación cardíaca

Rosario Central informó que el futbolista Juan Cruz Komar fue intervenido en la Fundación Favaloro a causa de una arritmia cardíaca que se le detectó en los estudios previos al inicio de la pretemporada.
Rosario Central informó que el futbolista Juan Cruz Komar fue intervenido en la Fundación Favaloro a causa de una arritmia cardíaca.
Rosario Central informó que el futbolista Juan Cruz Komar fue intervenido en la Fundación Favaloro a causa de una arritmia cardíaca que se le detectó en los estudios previos al inicio de la pretemporada.
El club, a través de su Departamento Médico, informó que el defensor de 29 años "fue intervenido quirúrgicamente con éxito en el Departamento de Electrofisiología y Arritmias del Hospital Universitario Fundación Favaloro, en Capital Federal".
La información indica que "se le practicó una ablación cardíaca por arritmia" sin dar demasiadas precisiones sobre su recuperación y su regreso a la actividad, aunque seguramente permanecerá unos días internado.
La ablación cardíaca es un procedimiento médico mínimamente invasivo utilizado para corregir arritmias (latidos irregulares, demasiado rápidos o lentos). Su objetivo es destruir de forma precisa el tejido cardíaco que genera o propaga las señales eléctricas anómalas para restablecer el ritmo normal del corazón.
Procedimiento
El procedimiento suele durar entre 3 y 6 horas, dependiendo de la complejidad y tiene una alta tasa de éxito, aunque en algunos casos puede requerir una segunda intervención.
La mayoría de los pacientes reciben el alta en 24 horas y pueden retomar sus actividades habituales tras una semana de reposo relativo.