Rosario Central y el estado de salud de Juan Cruz Komar tras ser intervenido: qué es una ablación cardíaca

Qué es una ablación cardíaca

La ablación cardíaca es un procedimiento médico mínimamente invasivo utilizado para corregir arritmias (latidos irregulares, demasiado rápidos o lentos). Su objetivo es destruir de forma precisa el tejido cardíaco que genera o propaga las señales eléctricas anómalas para restablecer el ritmo normal del corazón.

Procedimiento

1) Se introducen tubos delgados y flexibles llamados catéteres a través de una vena o arteria , usualmente en la ingle, el cuello o el brazo, y se guían hasta el corazón.

El especialista realiza un estudio electrofisiológico para localizar el punto exacto donde se origina la arritmia.

Se aplica energía en la punta del catéter para crear una pequeña cicatriz en el tejido problemático. Se puede hacer con calor (cauterización) o frío extremo para congelar el área afectada.

El procedimiento suele durar entre 3 y 6 horas, dependiendo de la complejidad y tiene una alta tasa de éxito, aunque en algunos casos puede requerir una segunda intervención.

La mayoría de los pacientes reciben el alta en 24 horas y pueden retomar sus actividades habituales tras una semana de reposo relativo.