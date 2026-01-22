Inicio Ovación Fútbol Rosario Central
Rosario Central y el estado de salud de Juan Cruz Komar tras ser intervenido: qué es una ablación cardíaca

Rosario Central informó que el futbolista Juan Cruz Komar fue intervenido en la Fundación Favaloro a causa de una arritmia cardíaca.

Por UNO
Komar se recupera satisfactoriamente.

Rosario Central informó que el futbolista Juan Cruz Komar fue intervenido en la Fundación Favaloro a causa de una arritmia cardíaca que se le detectó en los estudios previos al inicio de la pretemporada.

El club, a través de su Departamento Médico, informó que el defensor de 29 años "fue intervenido quirúrgicamente con éxito en el Departamento de Electrofisiología y Arritmias del Hospital Universitario Fundación Favaloro, en Capital Federal".

La información indica que "se le practicó una ablación cardíaca por arritmia" sin dar demasiadas precisiones sobre su recuperación y su regreso a la actividad, aunque seguramente permanecerá unos días internado.

Qué es una ablación cardíaca

La ablación cardíaca es un procedimiento médico mínimamente invasivo utilizado para corregir arritmias (latidos irregulares, demasiado rápidos o lentos). Su objetivo es destruir de forma precisa el tejido cardíaco que genera o propaga las señales eléctricas anómalas para restablecer el ritmo normal del corazón.

Procedimiento

  • 1) Se introducen tubos delgados y flexibles llamados catéteres a través de una vena o arteria, usualmente en la ingle, el cuello o el brazo, y se guían hasta el corazón.
  • 2) El especialista realiza un estudio electrofisiológico para localizar el punto exacto donde se origina la arritmia.
  • 3) Se aplica energía en la punta del catéter para crear una pequeña cicatriz en el tejido problemático. Se puede hacer con calor (cauterización) o frío extremo para congelar el área afectada.

El procedimiento suele durar entre 3 y 6 horas, dependiendo de la complejidad y tiene una alta tasa de éxito, aunque en algunos casos puede requerir una segunda intervención.

La mayoría de los pacientes reciben el alta en 24 horas y pueden retomar sus actividades habituales tras una semana de reposo relativo.

