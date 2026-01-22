La planta de flores elegantes que crece en maceta y jamás debes tener dentro de casa: es un imán para la desgracia

hortensias El Feng Shui recomienda no tener una hortensia dentro de casa.

Reconocida mundialmente por sus racimos de colores pasteles que varían entre el azul, el rosa y el violeta, es de las favoritas en la jardinería ornamental y la decoración de eventos. No obstante, en el ámbito de la energía doméstica, se le asocia con conceptos de desgracia, soledad, introspección excesiva y aislamiento.

Tener hortensias dentro de casa puede actuar como un catalizador de emociones densas, propiciando el distanciamiento entre los convivientes y generando una sensación de vacío o estancamiento emocional. Por lo tanto, más allá de su belleza, se recomienda no tenerla en interiores.

hortensias Las hortensias jamás deben estar dentro de casa.

Feng Shui: este es el lugar de casa donde debes tener una hortensia

Según los postulados de esta disciplina milenaria, el secreto para disfrutar de su belleza sin comprometer la energía interna consiste en mantener la maceta con la planta en el exterior. Colocar las hortensias en balcones, terrazas, jardines o incluso sobre una ventana exterior permite que el ejemplar se luzca sin interferir en la dinámica del hogar.

Este simple ajuste de ubicación garantiza que el flujo energético dentro de la casa se mantenga ligero y conectado, recordándonos que, en la búsqueda del equilibrio, es vital escuchar lo que las plantas transmiten más allá de su apariencia visual.