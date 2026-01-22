La planta de flores elegantes que crece en maceta y jamás debes tener dentro de casa: es un imán para la desgracia

La integración de plantas en el diseño de interiores ha trascendido la mera función decorativa para convertirse en una herramienta de bienestar integral. Algunos ejemplares actúan como aliados silenciosos que no solo purifican el aire al absorber toxinas, sino que también inyectan vitalidad en espacios inertes. Aunque, más allá de sus ventajas, pueden ser un arma de doble filo, según el análisis del Feng Shui.
Esta es la planta que nunca debes tener dentro de casa, según el Feng Shui
La filosofía asiática de origen taoísta nos dice que el impacto de las plantas va mucho más allá de lo estético, influyendo directamente en el flujo energético de la vivienda. En concreto, el Feng Shui sostiene que cada ejemplar emite una vibración que puede potenciar o bloquear la armonía de un hogar.
En consecuencia, la elección de las plantas no debe responder únicamente a criterios estéticos. Si bien la mayoría atraen buenas vibras y prosperidad, existe una flor sumamente popular y visualmente atractiva que, según esta disciplina oriental, encierra una carga simbólica negativa cuando se mantiene bajo techo, siendo un talismán para la desgracia: la hortensia.
Reconocida mundialmente por sus racimos de colores pasteles que varían entre el azul, el rosa y el violeta, es de las favoritas en la jardinería ornamental y la decoración de eventos. No obstante, en el ámbito de la energía doméstica, se le asocia con conceptos de desgracia, soledad, introspección excesiva y aislamiento.
Tener hortensias dentro de casa puede actuar como un catalizador de emociones densas, propiciando el distanciamiento entre los convivientes y generando una sensación de vacío o estancamiento emocional. Por lo tanto, más allá de su belleza, se recomienda no tenerla en interiores.
Feng Shui: este es el lugar de casa donde debes tener una hortensia
Según los postulados de esta disciplina milenaria, el secreto para disfrutar de su belleza sin comprometer la energía interna consiste en mantener la maceta con la planta en el exterior. Colocar las hortensias en balcones, terrazas, jardines o incluso sobre una ventana exterior permite que el ejemplar se luzca sin interferir en la dinámica del hogar.
Este simple ajuste de ubicación garantiza que el flujo energético dentro de la casa se mantenga ligero y conectado, recordándonos que, en la búsqueda del equilibrio, es vital escuchar lo que las plantas transmiten más allá de su apariencia visual.