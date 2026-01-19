Cuáles son las plantas con mejor aroma para tener en la terraza o en el balcón durante el verano

dama de noche La dama de noche es de las plantas más elegante para exteriores.

Por otro lado, si se busca un aroma que evoque calidez, el heliotropo (Heliotropium arborescens) es la opción ideal. Esta planta aromática destaca por su inconfundible fragancia que recuerda a la vainilla y las almendras. Debido a que su perfume es más sutil, se recomienda colocarla cerca de bancos, sillas o ventanas para percibirlo mejor. Es una especie que adora la luz solar directa y ofrece una floración prolongada que deleita los sentidos durante meses.

A este listado se le suma el clavel del poeta (Dianthus barbatus), una planta con flores, dispuestas en ramilletes de tonos vibrantes, que desprenden un perfume especiado que evoca los jardines clásicos de antaño. Su porte compacto la hace ideal para jardineras compartidas con otras especies florales, aportando estructura y nostalgia al diseño del balcón.

Para contar con un balcón o terraza elegante, otra planta que debemos considerar es el cedrón. Su característica principal es que su intenso perfume a limón se activa con el simple roce de sus hojas, por lo que es ideal ubicarla en zonas de paso.

cedrón maceta El cedrón es una de las plantas ideales para tener en el balcón o la terraza.

Finalmente, la azucena representa la cúspide de la elegancia en exteriores. Sus flores de gran tamaño no solo son imponentes a la vista, sino que exhalan un aroma dulce, profundo y sofisticado. Aunque requiere planificación, ya que sus bulbos suelen plantarse en otoño, el resultado es una apuesta segura para quienes buscan un balcón con un aire romántico y formal. Si querés garantizar la belleza en tu terraza durante el verano, lo mejor será que la compres en un vivero.