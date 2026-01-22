Netflix cuenta con un catálogo de series y películas repleto de opciones para todos los gustos. Una serie ha logrado cautivar a los suscriptores con una historia completamente macabra, sombría y cruda, que con tan solo 10 capítulos incluso llegó a ser la historia basada en hechos reales, más vista de la plataforma: Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer.
Está en Netflix, tiene 10 capítulos y es una de las series basadas en hechos reales más fuertes
La serie explotó en reproducciones desde que pisó el catálogo de Netflix, e incluso, a pesar del tiempo que pasó, sigue rankeando
Las ofertas de producción estadounidense que llegan al catálogo de series y películas de Netflix se convierten en un éxito mundial casi de manera instantánea, y algunas hasta quedan como íconos dentro de la plataforma. La serie cuenta con algunos tintes de drama, pero su historia pertenece al género de terror en su totalidad, de una manera que pocas supimos ver en la plataforma.
Esta serie cuenta con detalles como la recreación del departamento del asesino, usando las fotos policiales reales del departamento 213, incluyendo el color de las paredes, y es que estos elementos la llevaron a ser de las más vistas entre las historias basadas en hechos reales. Además, con su estreno en Netflix, fue de los 3 relatos que superaron las 1.000 millones de horas vistas en sus primeros 60 días
Durante las primeras siete semanas, la serie logró mantenerse como el relato más visto a nivel mundial del catálogo de series y películas de Netflix, con una crítica que la tildó como una gran obra de arte, pero también sombría y muy cruda en ciertos aspectos. Esta oferta fue tan exitosa que, Evan Peters, protagonista de esta oferta de terror, ganó el Globo de Oro al Mejor Actor.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2022, y desde entonces, es una de las historias basadas en hechos reales más buscadas de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de esta serie de Netflix con 10 capítulos, Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer se centra en: “Por más de una década, 17 adolescentes y jóvenes fueron asesinados por el criminal convicto Jeffrey Dahmer. ¿Cómo evitó ser capturado durante tanto tiempo?”.
Esta serie ha dado lugar a la llegada de nuevas historias pertenecientes a Monstruo, un ciclo que está arrasando en Netflix.
Reparto de Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, serie de Netflix
- Evan Peters como Jeffrey Dahmer
- Nick A. Fisher como Jeffrey de niño
- Richard Jenkins como Lionel Dahmer
- Josh Braaten como Lionel de joven
- Molly Ringwald como Shari Dahmer
- Michael Learned como Catherine Dahmer
- Niecy Nash como Glenda Cleveland
- Penelope Ann Miller como Joyce Dahmer
Dónde ver la serie Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Monstruo: La historia de JeffreyDahmer se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer se puede ver en Netflix.
- España: Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer se puede ver en Netflix.