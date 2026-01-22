Está en Netflix, tiene 10 capítulos y es una de las series basadas en hechos reales más fuertes

Durante las primeras siete semanas, la serie logró mantenerse como el relato más visto a nivel mundial del catálogo de series y películas de Netflix, con una crítica que la tildó como una gran obra de arte, pero también sombría y muy cruda en ciertos aspectos. Esta oferta fue tan exitosa que, Evan Peters, protagonista de esta oferta de terror, ganó el Globo de Oro al Mejor Actor.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2022, y desde entonces, es una de las historias basadas en hechos reales más buscadas de la plataforma.

Embed - Jeffrey Dahmer discute con su papá | Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Netflix: de qué trata la serie Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de esta serie de Netflix con 10 capítulos, Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer se centra en: “Por más de una década, 17 adolescentes y jóvenes fueron asesinados por el criminal convicto Jeffrey Dahmer. ¿Cómo evitó ser capturado durante tanto tiempo?”.

Esta serie ha dado lugar a la llegada de nuevas historias pertenecientes a Monstruo, un ciclo que está arrasando en Netflix.

dahmer 2

Reparto de Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, serie de Netflix

Evan Peters como Jeffrey Dahmer

Nick A. Fisher como Jeffrey de niño

Richard Jenkins como Lionel Dahmer

Josh Braaten como Lionel de joven

Molly Ringwald como Shari Dahmer

Michael Learned como Catherine Dahmer

Niecy Nash como Glenda Cleveland

Penelope Ann Miller como Joyce Dahmer

Dónde ver la serie Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, según la zona geográfica