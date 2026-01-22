Netflix: acaba de estrenar el drama romántico de 8 capítulos que promete ser la serie sensación de 2026

bailando sobre hielo pelicula (2)

Netflix: de qué trata la serie Bailando sobre hielo

La serie Bailando sobre hielo narra la historia de Adriana Russo (Madelyn Keys), una talentosa patinadora artística de 17 años que entrena intensamente junto a Brayden Elliott (Cale Ambrozic), su nuevo compañero sobre la pista. Ella forma parte de una familia con un legado histórico en el patinaje, pero ese prestigio se ve amenazado cuando la emblemática pista Russo entra en crisis económica debido al estilo de vida excesivo de su padre.

Con el objetivo de conseguir un patrocinio que permita salvar el centro de entrenamiento, Adriana y Brayden deciden fingir un romance fuera del hielo. La estrategia parece perfecta: los patrocinadores, los medios y las redes sociales creen en la imagen de la pareja ideal. Sin embargo, todo se vuelve más complejo cuando Freddie O’Connell (Olly Atkins), antiguo compañero deportivo de Adriana y su primer amor, reaparece inesperadamente, poniendo en riesgo tanto el plan como los sentimientos que creían tener bajo control.

Netflix: tráiler de la serie Bailando sobre hielo

Reparto de Bailando sobre hielo, serie de Netflix

Madelyn Keys como Adriana Russo

Alice Malakhov como Maria Russo

Alexandra Beaton como Elise Russo

Harmon Walsh como Will Russo

Cale Ambrozic como Brayden Elliot

Olly Atkins como Freddie O’Connell

Meredith Forlenza como Camille St-Denis

Niko Ceci como Charlie Monroe

Millie Davis como Riley Monroe

