Netflix: acaba de estrenar el drama romántico de 8 capítulos que promete ser la serie sensación de 2026

Bailando sobre hielo ya se estrenó en Netflix y se posiciona como una de las propuestas más conmovedoras dentro del universo de series y películas románticas del momento. Esta producción canadiense, de solo 6 capítulos, combina drama y romance en una historia emotiva que explora los vínculos humanos, la ambición y los sacrificios detrás del patinaje artístico de alto rendimiento.
Es un drama romántico que acaba de llegar a Netflix y ya se posiciona entre las series y películas más emotivas del catálogo
Basada en la novela homónima de Jennifer Iacopelli, la serie sumerge al espectador en un mundo competitivo y exigente, donde el amor, los celos y las segundas oportunidades se entrelazan en un triángulo amoroso que remite a los grandes clásicos de Jane Austen. Con una narrativa sensible y cargada de emociones, Bailando sobre hielo es una gran apuesta en Netflix.
Gracias a su tono conmovedor y emotivo, este drama ya despierta interés entre los suscriptores de Netflix, consolidándose como una opción ideal para quienes disfrutan de series y películas románticas con profundidad emocional y personajes complejos.
Netflix: de qué trata la serie Bailando sobre hielo
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Bailando sobre hielo versa: “Una expatinadora regresa a la pista con una nueva pareja…, aunque no olvida a su excompañero, su primer amor”.
La serie Bailando sobre hielo narra la historia de Adriana Russo (Madelyn Keys), una talentosa patinadora artística de 17 años que entrena intensamente junto a Brayden Elliott (Cale Ambrozic), su nuevo compañero sobre la pista. Ella forma parte de una familia con un legado histórico en el patinaje, pero ese prestigio se ve amenazado cuando la emblemática pista Russo entra en crisis económica debido al estilo de vida excesivo de su padre.
Con el objetivo de conseguir un patrocinio que permita salvar el centro de entrenamiento, Adriana y Brayden deciden fingir un romance fuera del hielo. La estrategia parece perfecta: los patrocinadores, los medios y las redes sociales creen en la imagen de la pareja ideal. Sin embargo, todo se vuelve más complejo cuando Freddie O’Connell (Olly Atkins), antiguo compañero deportivo de Adriana y su primer amor, reaparece inesperadamente, poniendo en riesgo tanto el plan como los sentimientos que creían tener bajo control.
Netflix: tráiler de la serie Bailando sobre hielo
Reparto de Bailando sobre hielo, serie de Netflix
- Madelyn Keys como Adriana Russo
- Alice Malakhov como Maria Russo
- Alexandra Beaton como Elise Russo
- Harmon Walsh como Will Russo
- Cale Ambrozic como Brayden Elliot
- Olly Atkins como Freddie O’Connell
- Meredith Forlenza como Camille St-Denis
- Niko Ceci como Charlie Monroe
- Millie Davis como Riley Monroe
Dónde ver la serie Bailando sobre hielo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Bailando sobre hielo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Bailando sobre hielo se puede ver en Netflix.
- España: la serie Bailando sobre hielo se puede ver en Netflix.