Netflix tiene la serie turca de 16 capítulos que te mantendrá atrapado

Netflix siempre está renovando su gran catálogo de series, como por ejemplo esta gran producción turca de 16 capítulos que te atrapará por su intensidad; se trata de Amor 101.
Amor 101 tiene 2 temporadas con 16 episodios. Amor 101 nos traslada hasta la Turquía de 1990. Allí es donde vive un grupo de jóvenes marginados que asisten a la misma escuela. Y todos tienen una misma cosa en común: la devoción que le tienen a su profesora.
Pero esta, anuncia que deberá dejar la ciudad, y los chicos conspiran para hacer un plan en el que su profesora se enamore perdidamente de alguien y así quedarse en la ciudad.
Netflix: de qué trata la serie Amor 101
Ambientada en la Turquía de los años 90, la serie turca Amor 101 sigue a un grupo de adolescentes inadaptados: Eda, Osman, Sinan y Kerem. Estos jóvenes, conocidos por su comportamiento rebelde, enfrentan la posibilidad de ser expulsados de su escuela.
La única profesora que los apoya, Burcu, está a punto de ser trasladada, lo que pondría en riesgo la permanencia de los chicos en la institución. Para evitarlo, idean un plan: hacer que Burcu se enamore del nuevo profesor de educación física, Kemal, con la esperanza de que esto la motive a quedarse.
En esta misión, cuentan con la ayuda de Ik, una estudiante ejemplar que se une al grupo, y juntos descubren el valor de la amistad, el amor y la autoaceptación.
Netflix: reparto de Amor 101
- Mert Yazcolu como Sinan
- Kubilay Aka como Kerem
- Alina Boz como Eda
- Selahattin Paal como Osman
- pek Filiz Yazc como Ik
- Pinar Deniz como la profesora Burcu
- Kaan Urgancolu como el profesor Kemal
Netflix: tráiler de la serie Amor 101
Dónde ver la serie Amor 101, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Amor 101 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Amor 101 se puede ver en Netflix.
- España: la serie Amor 101 se puede ver en Netflix.