Netflix tiene la serie turca de 16 capítulos que te mantendrá atrapado

Netflix: de qué trata la serie Amor 101

Ambientada en la Turquía de los años 90, la serie turca Amor 101 sigue a un grupo de adolescentes inadaptados: Eda, Osman, Sinan y Kerem. Estos jóvenes, conocidos por su comportamiento rebelde, enfrentan la posibilidad de ser expulsados de su escuela.

La única profesora que los apoya, Burcu, está a punto de ser trasladada, lo que pondría en riesgo la permanencia de los chicos en la institución. Para evitarlo, idean un plan: hacer que Burcu se enamore del nuevo profesor de educación física, Kemal, con la esperanza de que esto la motive a quedarse.

En esta misión, cuentan con la ayuda de Ik, una estudiante ejemplar que se une al grupo, y juntos descubren el valor de la amistad, el amor y la autoaceptación.

Netflix: reparto de Amor 101

Mert Yazcolu como Sinan

Kubilay Aka como Kerem

Alina Boz como Eda

Selahattin Paal como Osman

pek Filiz Yazc como Ik

Pinar Deniz como la profesora Burcu

Kaan Urgancolu como el profesor Kemal

Netflix: tráiler de la serie Amor 101

Dónde ver la serie Amor 101, según la zona geográfica