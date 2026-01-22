Netflix dispone de un catálogo de series y películas repleto de opciones para todos los gustos. La desaparición de su hija es el disparador de una serie que no para de sumar reproducciones dentro de la plataforma, con una historia de las más valoradas del género de suspenso, que se compone de apenas 8 capítulos en total: Safe.
La serie de 8 capítulos que conquista Netflix con una historia de un suspenso sin igual
Esta serie trae consigo una de las mejores historias del género de los últimos 10 años, y es de las más recomendadas de Netflix
Las series y películas presentes en el catálogo de Netflix, de producción británica, son de las historias más destacadas, especialmente entre las del género de misterio, suspenso y policiales. Esta serie lleva bastante tiempo disponible en la plataforma, y a pesar de no ser un estreno reciente, sigue siendo uno de los relatos más destacados y recomendados de toda la plataforma.
Harlan Coben fue el encargado de escribir esta historia del género de suspenso, pero a diferencia de sus demás relatos, no está basada en una de sus novelas, sino que es un guion exclusivo para esta producción. Indudablemente, esto sumó puntos entre los suscriptores del catálogo de Netflix, con una serie que suma interesantes elementos de otros géneros como el dramático y el misterio.
A pesar de llevar más de 7 años dentro del catálogo de series y películas de Netflix, Safe continúa apareciendo entre las principales recomendaciones del género, sumando miles de reproducciones a diario. Parte de estos motivos tiene que ver con que se trata de una serie sumamente corta e intensa, siguiendo la tendencia de ese momento: relatos de pocos capítulos y prácticamente sin relleno.
Esta serie se sumó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2018, y desde entonces se transformó en una de las ofertas del género de suspenso más exitosas de la historia en la plataforma de streaming.
Netflix: de qué trata la serie Safe
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta imperdible serie de suspenso de 8 capítulos, Safe centra su historia en: "Tras la desaparición de su hija adolescente, un cirujano viudo de un vecindario adinerado comienza a desvelar secretos oscuros sobre las personas que lo rodean".
La serie conforma el listado de las historias de suspenso más elegidas de los últimos 10 años en el catálogo de Netflix.
Reparto de Safe, serie de Netflix
- Michael C. Hall como Tom Delaney
- Amy James-Kelly como Jenny Delaney
- Isabelle Allen como Carrie Delaney
- Marc Warren como Pete Mayfield
- Hannah Arterton como Emma Castle
- Amanda Abbington como Sophie Mason
- Emmett J. Scanlan como Josh Mason
- India Fowler como Ellen Mason
Dónde ver la serie Safe, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Safe se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Safe se puede ver en Netflix.
- España: la serie Safe se puede ver en Netflix.