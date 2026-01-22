La serie de 8 capítulos que conquista Netflix con una historia de un suspenso sin igual

A pesar de llevar más de 7 años dentro del catálogo de series y películas de Netflix, Safe continúa apareciendo entre las principales recomendaciones del género, sumando miles de reproducciones a diario. Parte de estos motivos tiene que ver con que se trata de una serie sumamente corta e intensa, siguiendo la tendencia de ese momento: relatos de pocos capítulos y prácticamente sin relleno.

Esta serie se sumó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2018, y desde entonces se transformó en una de las ofertas del género de suspenso más exitosas de la historia en la plataforma de streaming.

Netflix: de qué trata la serie Safe

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta imperdible serie de suspenso de 8 capítulos, Safe centra su historia en: "Tras la desaparición de su hija adolescente, un cirujano viudo de un vecindario adinerado comienza a desvelar secretos oscuros sobre las personas que lo rodean".

La serie conforma el listado de las historias de suspenso más elegidas de los últimos 10 años en el catálogo de Netflix.

Reparto de Safe, serie de Netflix

Michael C. Hall como Tom Delaney

Amy James-Kelly como Jenny Delaney

Isabelle Allen como Carrie Delaney

Marc Warren como Pete Mayfield

Hannah Arterton como Emma Castle

Amanda Abbington como Sophie Mason

Emmett J. Scanlan como Josh Mason

India Fowler como Ellen Mason

Dónde ver la serie Safe, según la zona geográfica