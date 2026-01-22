Ni en Netflix, ni en Prime: la película que se debe ver en el 2026 está en HBO Max

Esta película de HBO Max cuenta cómo un virus se comienza a propagar por Inglaterra. A las semanas, un joven (Cillian Murphy) despierta en el hospital. El edificio está vacío, con pintadas de advertencia y, cuando sale a la calle, se encuentra con una Londres desierta, con carteles de personas desaparecidas en las paredes y un panorama desolador.

Exterminio

La escena de un Londres desierto y una sola persona caminando por sus calles fue retomada años después en The Walking Dead, cuando su protagonista Rick Grames ingresa a la ciudad a caballo. Incluso, ambos comparten el hecho del protagonista despertando en un hospital sin saber qué ha ocurrido.

Pero volviendo a Exterminio, esta película vino a terminar de cambiar las producciones de zombies en las que se había popularizado que "estos villanos" caminaran lento. En la cinta que se puede ver en HBO, son rápidos y van adquiriendo cierta inteligencia.

Embed - 28 days later | Exterminio trailer oficial subtitulado | Zombies | Joinnus.com

El regreso de Cillian Murphy a la saga de Exterminio

Pero ver Exterminio es necesario para entender una escena muy especial de 28 años después: el templo de huesos. Y acá hay que advertir que se viene un GRAN SPOILER, ya que el ganador del Oscar Cillian Murphy vuelve a la saga luego de no aparecer ni en la segunda, ni en la tercera parte, pero no lo hace como protagonista, ya que en El Templo de Huesos, ese rol cae dentro de Ralph Fiennes.

Sin embargo, su aparición llega sobre el final de la película, anticipando que puede llegar a ser el protagonista de una quinta parte y, posiblemente, la última de Exterminio, una historia que comenzó hace 24 años y cuyo inicio se puede ver en HBO Max.