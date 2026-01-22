Una de las grandes películas que tiene el 2026 es 28 años después: el templo de huesos. La película, que tiene a Ralph Fiennes, como protagonista, es una de las más esperadas de los últimos años, pero esta cinta nunca hubiese sido posible sin otra película que está en HBO Max.
Ni en Netflix, ni en Prime: la película que se debe ver en el 2026 está en HBO Max
La película que todos deberían ver en este 2026 no está en Netflix, sino que se encuentra en HBO Max. Todos los detalles
Esta película, que fue toda una sensación en su momento y que cambió para siempre toda historia de zombies se llama Exterminio y no está ni en Netflix, ni en Prime Video, sino que se encuentra en HBO Max.
De qué se trata la película de HBO Max
Exterminio, la película de HBO Max es el comienzo de esta saga, que en este 2026 estrena su cuarta película. La primera de ellas cambió todo lo que tenía que ver con el cine de este género y llevó a que las nuevas películas tuvieran una mayor exigencia.
Esta película de HBO Max cuenta cómo un virus se comienza a propagar por Inglaterra. A las semanas, un joven (Cillian Murphy) despierta en el hospital. El edificio está vacío, con pintadas de advertencia y, cuando sale a la calle, se encuentra con una Londres desierta, con carteles de personas desaparecidas en las paredes y un panorama desolador.
La escena de un Londres desierto y una sola persona caminando por sus calles fue retomada años después en The Walking Dead, cuando su protagonista Rick Grames ingresa a la ciudad a caballo. Incluso, ambos comparten el hecho del protagonista despertando en un hospital sin saber qué ha ocurrido.
Pero volviendo a Exterminio, esta película vino a terminar de cambiar las producciones de zombies en las que se había popularizado que "estos villanos" caminaran lento. En la cinta que se puede ver en HBO, son rápidos y van adquiriendo cierta inteligencia.
El regreso de Cillian Murphy a la saga de Exterminio
Pero ver Exterminio es necesario para entender una escena muy especial de 28 años después: el templo de huesos. Y acá hay que advertir que se viene un GRAN SPOILER, ya que el ganador del Oscar Cillian Murphy vuelve a la saga luego de no aparecer ni en la segunda, ni en la tercera parte, pero no lo hace como protagonista, ya que en El Templo de Huesos, ese rol cae dentro de Ralph Fiennes.
Sin embargo, su aparición llega sobre el final de la película, anticipando que puede llegar a ser el protagonista de una quinta parte y, posiblemente, la última de Exterminio, una historia que comenzó hace 24 años y cuyo inicio se puede ver en HBO Max.