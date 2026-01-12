Will Smith arrasa en la piel de un superhéroe en decadencia

HBO Max: de qué trata la película Hancock

Hancock (Will Smith), una especie de héroe bastante impopular, se siente insatisfecho, atormentado e incomprendido. Con sus acciones heroicas, consigue salvar muchas vidas, pero, al mismo tiempo, provoca auténticas catástrofes.

Hancock no es un superhéroe corriente. Ha salvado innumerables vidas gracias a sus superpoderes, pero su afán por beber alcohol y proferir todo tipo de palabrotas no le hacen gozar de buena fama entre la gente de Los Angeles, que supuestamente debería respetarle y quererle por su trabajo superheroico, pero que, sin embargo, están cansados de las catástrofes urbanas que suele provocar por culpa del vicio alcohólico.

hancock1 Hancock. La excelente película donde Will Smith es un antihéroe.

Ante este descrédito popular, Hancock solo se encoge de hombros, finge que no le importa, y sigue dándole a la botella.

Cuando este antihéroe salva la vida de Ray Embrey, un ejecutivo de una empresa de relaciones públicas, este comienza a darse cuenta de que no es tan duro e insensible como quiere hacer creer, y el superhéroe más odiado del mundo iniciará una drástica transformación con el fin de volver a los buenos tiempos en los que su estatus de protector de la comunidad no era discutido por nada ni nadie.

Todo empezará por tratar de superar su adicción y mejorar su imagen pública, para lo que Ray será un aliado indispensable.

HBO Max: elenco de la película Hancock

Will Smith

Jason Bateman

Tráiler de la película Hancock