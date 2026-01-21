Netflix dispone de un enorme listado de series y películas, pensadas para cada uno de los gustos que tienen los suscriptores. Una serie no para de sumar reproducciones a diario, con una historia sumamente atractiva y sombría, que desde la plataforma aseguran que no es apta para menores de edad, contando con apenas 6 capítulos: Red Rose.
La serie de Netflix con 6 capítulos que expone los secretos más oscuros de todo el mundo
Su presencia dentro de Netflix no ha pasado inadvertida para los suscriptores, de la mano de una historia que no es apta para menores
Las series y películas de producción británica cuentan con excelentes valoraciones dentro del catálogo de Netflix, con historias especializadas en lo que son relatos de suspenso, misterio y del género policial. En esta ocasión, la serie que se está destacando en la plataforma es un drama adolescente combinado con terror, que promete mantenerte atrapado desde el minuto uno.
Si bien ante las principales páginas de críticas especializadas no fue considerada como una de las mejores historias, los números obtenidos en Netflix demostraban lo contrario: logró entrar en el Top 10 de más de 60 países durante sus primeras semanas en 2023. La serie lleva un tiempo disponible en la plataforma, y nunca se bajó de las principales recomendaciones del catálogo de series y películas.
Con un total de 6 capítulos, la serie se supo sumar a la tendencia de las historias cortas e intensas, algo que, al momento de su estreno, eran las ofertas más buscadas por los suscriptores de la plataforma de Netflix. Ante el criterio que maneja el catálogo, estamos frente a un relato que no es apto para menores de edad, y esto se debe a que tiene lenguaje inapropiado, drogas y escenas de suicidio.
La serie fue estrenada a nivel mundial al catálogo de series y películas de Netflix en el 2022, y desde entonces es de las historias británicas más buscadas de toda la plataforma en su género.
De qué se trata Red Rose, la serie de Netflix
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de apenas 8 capítulos, Red Rose centra su historia en: "Un ecléctico grupo de adolescentes debe sobrevivir a un verano terrorífico luego de descargar una app que hace exigencias peligrosas con consecuencias letales".
La serie se convirtió en una de las opciones de Netflix más elegidas a la hora de buscar una serie para pasar el finde.
Reparto de Red Rose, la serie de Netflix
- Amelia Clarkson: Wren Davis
- Natalie Blair: Ashley Banister
- Ellis Howard: Antony Longwell
- Ashna Rabheru: Jaya Mahajan
- Harry Redding: Noah Royston
- Natalie Gavin: Rachel Davis
Dónde ver la serie Red Rose, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Red Rose se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Red Rose se puede ver en Netflix.
- España: Red Rose se puede ver en Netflix.