La serie de Netflix con 6 capítulos que expone los secretos más oscuros de todo el mundo

Con un total de 6 capítulos, la serie se supo sumar a la tendencia de las historias cortas e intensas, algo que, al momento de su estreno, eran las ofertas más buscadas por los suscriptores de la plataforma de Netflix. Ante el criterio que maneja el catálogo, estamos frente a un relato que no es apto para menores de edad, y esto se debe a que tiene lenguaje inapropiado, drogas y escenas de suicidio.

La serie fue estrenada a nivel mundial al catálogo de series y películas de Netflix en el 2022, y desde entonces es de las historias británicas más buscadas de toda la plataforma en su género.

De qué se trata Red Rose, la serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de apenas 8 capítulos, Red Rose centra su historia en: "Un ecléctico grupo de adolescentes debe sobrevivir a un verano terrorífico luego de descargar una app que hace exigencias peligrosas con consecuencias letales".

La serie se convirtió en una de las opciones de Netflix más elegidas a la hora de buscar una serie para pasar el finde.

Reparto de Red Rose, la serie de Netflix

Amelia Clarkson: Wren Davis

Natalie Blair: Ashley Banister

Ellis Howard: Antony Longwell

Ashna Rabheru: Jaya Mahajan

Harry Redding: Noah Royston

Natalie Gavin: Rachel Davis

