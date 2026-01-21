Está en Netflix, tiene solamente 4 capítulos y es el gran éxito total de la plataforma

Netflix series.jpg

Netflix, como nos tiene acostumbrados, cuenta con grandes opciones para ver durante la semana y pasar un momento de entretención. Dentro de ese enorme listado, se encuentra La luz que no puedes ver, una exitosa serie norteamericana ambientada en la II Guerra Mundial.

La luz que no puedes ver es un drama épico del galardonado cineasta Shawn Levy y cuenta con las reconocidas actuaciones de Louis Hofmann y Aria Mia Loberti. Además, está inspirada en la novela de Anthony Doerr, que lleva el mismo nombre y fue ganadora del premio Pulitzer, por lo que la gran recepción por parte de la audiencia no se dejó esperar.