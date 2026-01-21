Está en Netflix, tiene solamente 4 capítulos y es el gran éxito total de la plataforma

Entre todas las propuestas que hay para ver de series y películas en Netflix, se destaca una opción que fue todo un éxito en su estreno y que es muy recomendada por parte de los suscriptores fanáticos de las miniseries que te entretienen por un buen rato.
Netflix, como nos tiene acostumbrados, cuenta con grandes opciones para ver durante la semana y pasar un momento de entretención. Dentro de ese enorme listado, se encuentra La luz que no puedes ver, una exitosa serie norteamericana ambientada en la II Guerra Mundial.
La luz que no puedes ver es un drama épico del galardonado cineasta Shawn Levy y cuenta con las reconocidas actuaciones de Louis Hofmann y Aria Mia Loberti. Además, está inspirada en la novela de Anthony Doerr, que lleva el mismo nombre y fue ganadora del premio Pulitzer, por lo que la gran recepción por parte de la audiencia no se dejó esperar.
Compuesta por 4 capítulos, está entre las series de Netflix y cuenta la historia de Marie-Laure, una adolescente francesa ciega, y Werner, un soldado alemán, que confluyen en la Francia ocupada cuando ambos intentan sobrevivir a la devastación de la Segunda Guerra Mundial.
Netflix: de qué trata la miniserie dramática, La luz que no puedes ver
"En los últimos días de la II Guerra Mundial, los caminos de una adolescente francesa ciega y un soldado alemán se entrecruzan. Basada en la galardonada novela de Anthony Doerr", indica la sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La luz que no puedes ver.
Reparto de la serie que se encuentra en Netflix, La luz que no puedes ver
- Aria Mia Loberti
- Louis Hofmann
- Mark Ruffalo
- Lars Eidinger
- Hugh Laurie
- Marion Bailey
Netflix: mira el tráiler oficial de la serie La luz que no puedes ver
Dónde ver la serie La luz que no puedes ver, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La luz que no puedes ver se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La luz que no puedes ver o en inglés "All the Light We Cannot See" se puede ver en Netflix.
- España: la serie La luz que no puedes ver se puede ver en Netflix.