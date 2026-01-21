Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, las comedias de acción suelen convertirse rápidamente en lo más visto, y ese es el caso de Héroe por encargo, una producción explosiva que combina adrenalina y humor. Estrenada en 2023, esta ficción dirigida por Pierre Morel tiene una duración de 1 hora y 48 minutos y se posiciona como la segunda más vista de la plataforma.
Netflix: la película de acción explosiva que dura casi 2 horas y ya es una de las más vistas del momento
John Cena es el protagonista de esta comedia de humor de Netflix que permanece escondida entre las series y películas más vistas del catálogo
La película apuesta por un tono ligero y dinámico, ideal para quienes buscan una propuesta de acción para reír y desconectarse. Con escenas intensas, situaciones desbordadas y un ritmo vertiginoso, Héroe por encargo es un espectáculo pensado para el disfrute inmediato, sin grandes pretensiones, pero con mucha energía.
Uno de los principales atractivos del film es su dupla protagónica. John Cena y Alison Brie lideran el elenco con una química que sostiene gran parte del humor y la acción. Si bien la película no logró conquistar del todo a la crítica especializada, algunos elogios destacaron su espíritu lúdico.
Blai Morell, de Fotogramas, definió la propuesta como “un banquete de acción y risas”, resaltando especialmente el aporte de John Cena como factor clave para que la película funcione dentro del entretenimiento comercial. Ideal para una noche sin complicaciones, Héroe por encargo se consolida como una opción atractiva dentro de Netflix para los amantes del cine de acción con humor.
Netflix: de qué trata la película Héroe por encargo
La sinopsis oficial de Netflix sobre Héroe por encargo versa: “Tras escapar a la jungla durante un intento de golpe de Estado, un exsoldado y una periodista caída en desgracia deben aliarse con un astuto dictador para sobrevivir”.
Mason Petit (John Cena) es un soldado retirado de las fuerzas especiales que, tras años de paz, tranquilidad y monotonía, decide abandonar su aburrido retiro en los suburbios para volver al trabajo y proteger a la periodista Claire Wellington (Alison Brie) mientras entrevista a un cruel dictador (Juan Pablo Raba).
En mitad de la entrevista, estallará un golpe militar que hará peligrar sus vidas y les llevará a esconderse en la selva donde deberán emplearse a fondo para sobrevivir.
Netflix: tráiler de la película Héroe por encargo
Reparto de Héroe por encargo, película de Netflix
- John Cena como Mason Petit
- Alison Brie como Claire Wellington
- Juan Pablo Raba como Presidente Juan Venegas
- Christian Slater como Sebastian Earle
- Alice Eve como Jenny Pettits
- Marton Csokas como Coronel Jan Koehorst
- Sebastián Eslava como Jorge
- Molly McCann como Casey Pettits
Dónde ver la película Héroe por encargo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Héroe por encargo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Héroe por encargo se puede ver en Netflix.
- España: la película Héroe por encargo se puede ver en Netflix.