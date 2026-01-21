Netflix: la película de acción explosiva que dura casi 2 horas y ya es una de las más vistas del momento

héroe por encargo- pelicula (2)

Blai Morell, de Fotogramas, definió la propuesta como “un banquete de acción y risas”, resaltando especialmente el aporte de John Cena como factor clave para que la película funcione dentro del entretenimiento comercial. Ideal para una noche sin complicaciones, Héroe por encargo se consolida como una opción atractiva dentro de Netflix para los amantes del cine de acción con humor.

Netflix: de qué trata la película Héroe por encargo

La sinopsis oficial de Netflix sobre Héroe por encargo versa: “Tras escapar a la jungla durante un intento de golpe de Estado, un exsoldado y una periodista caída en desgracia deben aliarse con un astuto dictador para sobrevivir”.

héroe por encargo- pelicula

Mason Petit (John Cena) es un soldado retirado de las fuerzas especiales que, tras años de paz, tranquilidad y monotonía, decide abandonar su aburrido retiro en los suburbios para volver al trabajo y proteger a la periodista Claire Wellington (Alison Brie) mientras entrevista a un cruel dictador (Juan Pablo Raba).

En mitad de la entrevista, estallará un golpe militar que hará peligrar sus vidas y les llevará a esconderse en la selva donde deberán emplearse a fondo para sobrevivir.

Netflix: tráiler de la película Héroe por encargo

Embed - HÉROE POR ENCARGO Tráiler Español Latino (2024)

Reparto de Héroe por encargo, película de Netflix

John Cena como Mason Petit

Alison Brie como Claire Wellington

Juan Pablo Raba como Presidente Juan Venegas

Christian Slater como Sebastian Earle

Alice Eve como Jenny Pettits

Marton Csokas como Coronel Jan Koehorst

Sebastián Eslava como Jorge

Molly McCann como Casey Pettits

Dónde ver la película Héroe por encargo, según la zona geográfica