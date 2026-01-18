Los siete magníficos volvió a ponerse en el centro de la escena desde que Netflix incorporó esta película a su catálogo de series y películas el viernes 16 de enero de 2026. Se trata del remake estrenado en 2016 y dirigido por Antoine Fuqua, que reinterpreta el clásico western de John Sturges, el cual a su vez estaba inspirado en la obra maestra de Akira Kurosawa, Los siete samuráis.
Netflix acaba de estrenar uno de los mejores western de su historia y es un éxito a nivel mundial
Con una duración de 2 horas y 12 minutos, esta película estadounidense de Netflix combina acción, aventura y espíritu del Lejano Oeste, apoyándose en un elenco de primer nivel encabezado por Denzel Washington y Chris Pratt. La historia sigue a un grupo de forajidos y mercenarios que aceptan defender a un pequeño pueblo oprimido por un violento empresario, dando lugar a un relato de honor, sacrificio y justicia.
Uno de los grandes atractivos de Los siete magníficos es justamente la química entre sus protagonistas. Denzel Washington aporta carisma y autoridad a su personaje, mientras que Chris Pratt suma humor y frescura, equilibrando la épica clásica del western con un tono más moderno.
La crítica tuvo opiniones divididas, aunque destacó su valor como homenaje. Gaspar Zimerman, de Diario Clarín, señaló que “tiene en el elenco y en algunos gags los motivos para ser una buena película”, definiéndola como un “respetuoso homenaje al género” que apela a la nostalgia y a códigos conocidos. Esa mirada resume bien el espíritu del film: no busca reinventar el western, sino celebrarlo.
Netflix: de qué trata la película Los siete magníficos
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Los siete magníficos versa: “Cuando un empresario industrial sediento de sangre amenaza una pequeña ciudad, un cazarrecompensas forma un grupo de hombres peligrosos y muy hábiles”.
La trama de la película sigue a siete forajidos que son contratados por los desesperados habitantes del pueblo de Rose Creek para que los defiendan de la amenaza de un despiadado extorsionador llamado Bartholomew Bogue.
Mientras preparan el pueblo para la violenta confrontación que saben se avecina inevitablemente, estos siete mercenarios se encontrarán luchando por algo más que el simple dinero.
Netflix: tráiler de la película Los siete magníficos
Reparto de Los siete magníficos, película de Netflix
- Denzel Washington (Sam Chisolm)
- Chris Pratt (Joshua Farraday)
- Ethan Hawke (Goodnight Robicheaux)
- Peter Sarsgaard (Bartholomew Bogue)
- Vincent D'Onofrio (Jack Horne)
- Lee Byung-hun (Billy Rocks)
- Manuel Garcia-Rulfo (Vasquez)
- Martin Sensmeier (Red Harvest)
- Haley Bennett (Emma Cullen)
- Matt Bomer (Matthew Cullen)
Dónde ver la película Los siete magníficos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Los siete magníficos se puede ver en Netflix, Prime Video y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Los siete magníficos se puede ver en Prime Video y Philo.
- España: la película Los siete magníficos se puede ver en Prime Video.