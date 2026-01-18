Netflix acaba de estrenar uno de los mejores western de su historia y es un éxito a nivel mundial

los siete magníficos- película

La crítica tuvo opiniones divididas, aunque destacó su valor como homenaje. Gaspar Zimerman, de Diario Clarín, señaló que “tiene en el elenco y en algunos gags los motivos para ser una buena película”, definiéndola como un “respetuoso homenaje al género” que apela a la nostalgia y a códigos conocidos. Esa mirada resume bien el espíritu del film: no busca reinventar el western, sino celebrarlo.

Netflix: de qué trata la película Los siete magníficos

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Los siete magníficos versa: “Cuando un empresario industrial sediento de sangre amenaza una pequeña ciudad, un cazarrecompensas forma un grupo de hombres peligrosos y muy hábiles”.

La trama de la película sigue a siete forajidos que son contratados por los desesperados habitantes del pueblo de Rose Creek para que los defiendan de la amenaza de un despiadado extorsionador llamado Bartholomew Bogue.

Mientras preparan el pueblo para la violenta confrontación que saben se avecina inevitablemente, estos siete mercenarios se encontrarán luchando por algo más que el simple dinero.

Netflix: tráiler de la película Los siete magníficos

Reparto de Los siete magníficos, película de Netflix

Denzel Washington (Sam Chisolm)

Chris Pratt (Joshua Farraday)

Ethan Hawke (Goodnight Robicheaux)

Peter Sarsgaard (Bartholomew Bogue)

Vincent D'Onofrio (Jack Horne)

Lee Byung-hun (Billy Rocks)

Manuel Garcia-Rulfo (Vasquez)

Martin Sensmeier (Red Harvest)

Haley Bennett (Emma Cullen)

Matt Bomer (Matthew Cullen)

Dónde ver la película Los siete magníficos, según la zona geográfica