Netflix: la película más elogiada del año, nominada a 2 Globos de Oro 2026 y profundamente emotiva

Es un drama emotivo que llegó a Netflix y ya destaca entre las series y películas más elogiadas, con nominaciones a los Globos de Oro

Felicity Jones y Joel Edgerton son los protagonistas de esta película de Netflix.

Sueños de trenes es una de las propuestas más sensibles y elogiadas que llegaron recientemente a Netflix, consolidándose como una joya dentro del catálogo de series y películas. Dirigida por Clint Bentley y basada en la aclamada novela homónima de Denis Johnson publicada en 2011, la película se estrenó en la plataforma el 21 de noviembre de 2025.

Con una duración de 1 hora y 42 minutos, esta historia profundamente emotiva está protagonizada por Joel Edgerton y cuenta con la participación destacada de Felicity Jones, aportando una carga dramática que atraviesa toda la narración. Ambientada en un contexto marcado por el paso del tiempo, la pérdida y la memoria, la película de Netflix invita a reflexionar sobre el valor de los pequeños momentos de la vida.

Reconocida en los Globos de Oro 2026, obtuvo nominaciones a Mejor actor principal y a Mejor canción original, compuesta por Nick Cave y Bryce Dessner. La crítica especializada la definió como una obra conmovedora, capaz de permanecer en la mente y el corazón mucho después de los créditos finales.

Netflix: de qué trata la película Sueños de trenes

La sinopsis de la película Sueños de trenes versa: “Un leñador que lleva una vida tranquila experimenta el amor y la pérdida durante una era de cambios monumentales en los Estados Unidos de principios del siglo XX”.

Esta conmovedora película de Netflix tiene en el centro de la escena a Robert Grainier (Joel Edgerton), que además de ser leñador es un trabajador ferroviario y busca cuál es su verdadero lugar en el mundo, ya que por su trabajo está casi obligado a estar lejos de su esposa y su hija.

Netflix: tráiler de la película Sueños de trenes

Embed - Sueños de trenes | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Sueños de trenes, película de Netflix

  • Joel Edgerton (Robert Grainier)
  • Felicity Jones (Gladys Grainier)
  • Clifton Collins Jr. (Boomer)
  • Kerry Condon (Claire Thompson)
  • Willkiam H. Macy (Arn Peeples)
  • Paul Schneider (Frank)
  • John Diehl (Billy)
Dónde ver la película Sueños de trenes, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Sueños de trenes se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Sueños de trenes (Train dreams) se puede ver en Netflix.
  • España: la película Sueños de trenes se puede ver en Netflix.

