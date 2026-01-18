Netflix: la película más elogiada del año, nominada a 2 Globos de Oro 2026 y profundamente emotiva

Con una duración de 1 hora y 42 minutos, esta historia profundamente emotiva está protagonizada por Joel Edgerton y cuenta con la participación destacada de Felicity Jones, aportando una carga dramática que atraviesa toda la narración. Ambientada en un contexto marcado por el paso del tiempo, la pérdida y la memoria, la película de Netflix invita a reflexionar sobre el valor de los pequeños momentos de la vida.

Reconocida en los Globos de Oro 2026, obtuvo nominaciones a Mejor actor principal y a Mejor canción original, compuesta por Nick Cave y Bryce Dessner. La crítica especializada la definió como una obra conmovedora, capaz de permanecer en la mente y el corazón mucho después de los créditos finales.