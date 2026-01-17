Confirmado el precio del dólar este lunes 19 de enero cuando abran los bancos

Los bancos más importantes de Argentina confirmaron al Banco Central (BCRA) cuál será el precio del dólar este lunes 19 de enero, cuando los bancos abran sus puertas y se habilite la compra y venta de dólares para todo el público.
La última semana, la cotización del dólar estuvo marcada por un descenso y esto fue clave para que los bancos definieran el precio que tendrá la moneda norteamericana el lunes 19 de enero.
Paralelamente, el dólar blue también sufrió un descenso en su precio, aunque sigue conservando una ventaja importante respecto al dólar oficial.
Precio del dólar el lunes 19 de enero en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este viernes 16 de enero será de alrededor de $1.490.
Estos son los precios del dólar en cada banco:
- Banco Galicia: $1.470
- Banco Nación: $1.475
- Banco ICBC: $1.470
- Banco BBVA: $1.464
- Banco Supervielle: $1.470
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.475
- Banco Patagonia: $1.470
- Banco Hipotecario: $1.470
- Banco Santander: $1.475
- Brubank: $1.465
- Banco Credicoop: $1.475
- Banco Macro: $1.470
- Banco Piano: $1.470
- Banco de Comercio: $1.460
Cuál será el precio del dólar blue este lunes 19 de enero
Asimismo, las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue se ubicará por encima del dólar oficial y de la barrera de los $1.500. No obstante, presentará una disminución importante respecto a los $1.530 que llegó a cotizar en el inicio de la última semana.
Por esta misma razón, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el lunes 19 de enero arrancará a un precio de $1.510, manteniendo cierta diferencia con el oficial y, al mismo tiempo, manteniéndose estable con lo que ha sido el inicio de la semana.