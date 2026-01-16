El dólar cerró con una caída por cuarto día consecutivo y alcanzó su valor más bajo en casi dos meses

dolar (5) El dólar oficial cayó $15 este viernes en el Banco Nación respecto al día anterior.

Sin embargo, quedó tan sólo a $5 de la marca del 20 de noviembre cuando había tocado los $1.450.

El dólar y el impacto en la cotización de los financieros

Los otros tipos de cambio financieros también se movieron en la misma dirección que el oficial y el blue. Incluso el dólar mayorista se posicionó por debajo de los $1.445 y quedó a $103 del techo cambiario (actualmente en $1.546,18)..

El promedio del tipo de cambio minorista quedó en los bancos entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización fue de $1.472.

El dólar blue se comercializó a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta (en las cuevas de Mendoza llegó a $1.509), con una caída de 0,34% respecto del jueves.

El dólar mayorista culminó la semana en $1.443, a pocos pesos del nivel más bajo registrado desde mediados de noviembre,

En el caso de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP cayó hasta los $1.472,2, y el Contado Con Liquidación (CCL) hizo lo mismo hasta los $1.512,7.

El dólar tarjeta, que incluiye el recargo del 30% a cuenta de Ganancias, terminó la jornada a $1.891.