El dólar cerró con una caída por cuarto día consecutivo y alcanzó su valor más bajo en casi dos meses

Por cuarto día consecutivo, la cotización del dólar oficial mantuvo la tendencia bajista y finalizó este viernes con una caída de $15 en relación a la jornada anterior. De esta manera, la moneda estadounidense alcanzó su récord mínimo en casi dos meses. En tanto que el blue tuvo una merma de $5 en el mercado informal de cambios.
Con esta nueva baja, el dólar se ofreció a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en las pizarras del Banco Nación.
Esta semana de enero acumuló una caída de $35 y registró uno de los niveles más bajos desde hace 10 días cuando se cotizaba por encima de los $1.490.
Sin embargo, quedó tan sólo a $5 de la marca del 20 de noviembre cuando había tocado los $1.450.
El dólar y el impacto en la cotización de los financieros
Los otros tipos de cambio financieros también se movieron en la misma dirección que el oficial y el blue. Incluso el dólar mayorista se posicionó por debajo de los $1.445 y quedó a $103 del techo cambiario (actualmente en $1.546,18)..
El promedio del tipo de cambio minorista quedó en los bancos entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización fue de $1.472.
El dólar blue se comercializó a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta (en las cuevas de Mendoza llegó a $1.509), con una caída de 0,34% respecto del jueves.
El dólar mayorista culminó la semana en $1.443, a pocos pesos del nivel más bajo registrado desde mediados de noviembre,
En el caso de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP cayó hasta los $1.472,2, y el Contado Con Liquidación (CCL) hizo lo mismo hasta los $1.512,7.
El dólar tarjeta, que incluiye el recargo del 30% a cuenta de Ganancias, terminó la jornada a $1.891.