Con el dólar en baja, el Banco Central volvió a comprar reservas y el FMI lo elogió

Por su parte, el dólar blue resignó $5, una caída superada por la del mayorista (-0,80%) que cerró en $1.441,50.

dolares El dólar oficial volvió a caer hasta $1.470 en el Banco Nación.

En el caso de los financieros, pese a una merma similar (-0,6%), el dólar Contado con Liquidación (CCL) completó la rueda más arriba: $1.518,44 para la venta. Mientras tanto, el dólar MEP llegó a $1.474,24.

Asimismo, el dólar tarjeta concluyó la rueda a $1.925,58. Esto, incluido el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.

El dólar, las reservas y el FMI

De esa forma, el Banco Central se hizo otra vez de dólares. Fueron U$S47 millones, con lo cual las compras de los últimos días se acercan a los 600 millones para engrosar las reservas del organismo monetario, en línea con las recomendaciones reiteradas del FMI.

De hecho, desde el staff del Fondo destacaron el ritmo de acumulación de reservas del Central. Y confirmaron que la próxima revisión del programa económico para Argentina será en febrero.

Para la portavoz del organismo Julie Kozack “las compras excedieron en 5% el volumen cambiario la mayoría de los días", con lo cual "la acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bueno”.

La referencia es a que, desde el lunes 5 de enero, a lo largo de ocho ruedas cambiarias, el Banco Central compró U$S515 millones. Y superan en total los U$S44.646 millones.