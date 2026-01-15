Con el dólar en baja, el Banco Central volvió a comprar reservas y el FMI lo elogió

Por tercera jornada consecutiva, este jueves 15 de enero el dólar oficial volvió a caer -en este caso $10- hasta ubicarse en los $1.470 en el Banco Nación, su valor más bajo del mes. Aunque menos, también retrocedió el blue al cerrar en $1.510.
En tanto que el mayorista finalizó apenas arriba de los $1.441, situación que aprovechó una vez más el Banco Central para comprar reservas, situación que fue destacada por la plana mayor del FMI.
En los bancos el tipo de cambio promedió los $1.466,87 para la venta, a pesar de las caídas generalizadas que oscilaron entre los $10 y $20. No obstante, hubo picos de $1.475 en algunos como Supervielle y Patagonia, e incluso de $1.480 entre los bancos provinciales.
Por su parte, el dólar blue resignó $5, una caída superada por la del mayorista (-0,80%) que cerró en $1.441,50.
En el caso de los financieros, pese a una merma similar (-0,6%), el dólar Contado con Liquidación (CCL) completó la rueda más arriba: $1.518,44 para la venta. Mientras tanto, el dólar MEP llegó a $1.474,24.
Asimismo, el dólar tarjeta concluyó la rueda a $1.925,58. Esto, incluido el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.
El dólar, las reservas y el FMI
De esa forma, el Banco Central se hizo otra vez de dólares. Fueron U$S47 millones, con lo cual las compras de los últimos días se acercan a los 600 millones para engrosar las reservas del organismo monetario, en línea con las recomendaciones reiteradas del FMI.
De hecho, desde el staff del Fondo destacaron el ritmo de acumulación de reservas del Central. Y confirmaron que la próxima revisión del programa económico para Argentina será en febrero.
Para la portavoz del organismo Julie Kozack “las compras excedieron en 5% el volumen cambiario la mayoría de los días", con lo cual "la acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bueno”.
La referencia es a que, desde el lunes 5 de enero, a lo largo de ocho ruedas cambiarias, el Banco Central compró U$S515 millones. Y superan en total los U$S44.646 millones.