Bajó el dólar y el Banco Central volvió a comprar en medio de otra suba del riesgo país

El dólar oficial cedió otros $5 este miércoles 14 de enero, para cerrar a $1.480 en la pizarra del Banco Nación. Lo mismo pasó con el mayorista, mientras que el dólar blue rebotó $10, en una jornada con otra suba del riesgo país.
Entre los bancos el promedio fue de $1.475, el mínimo en algunos (Supervielle, Ciudad). Y picos de hasta $1.485 (Patagonia, ICBC, Macro).
En tanto, el dólar blue tocó los $1.515 y hasta los $1.520 en Mendoza, con los financieros que operaban dispares. De hecho, el dólar MEP había bajado a $1.582 en la apertura pero terminó $100 (-1,52%) más abajo al final, con un CCL (Contado con Liquidación) que tuvo una baja más ligera para cerrar a $1.527.
Fue un miércoles particular, en medio de la licitación por la cual el Tesoro renovó parte de su deuda con instrumentos en pesos y también ajustables dólar linked. Y con otra compra de divisas del Banco Central, la mayor en lo que va del año, para seguir fortaleciendo las reservas.
A cuánto quedó el dólar mayorista y qué pasó con el riesgo país
Y mientras el dólar tarjeta rozó los $1.939, el dólar mayorista, la referencia del mercado, cerró la jornada a $1.453 en promedio.
Esa cotización que marcó una brecha del 6,2% del techo de la banda, actualmente en $1.543,20.
Con ese contexto, el Banco Central volvió a comprar reservas. Y fue la mayor operación en lo que va del 2026, con la cual ya cuenta con divisas por U$S515 millones.
Por su parte, los activos argentinos vuelven a sufrir retrocesos, en línea con los mercados estadounidenses, al cabo de una jornada que registró la segunda suba consecutiva del riesgo país. El índice que mide JP Morgan superó este miércoles los 600 puntos básicos.