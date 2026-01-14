Bajó el dólar y el Banco Central volvió a comprar en medio de otra suba del riesgo país

dolar blue.webp El dólar blue rebotó este miércoles hasta alcanzar los $1.515.

Fue un miércoles particular, en medio de la licitación por la cual el Tesoro renovó parte de su deuda con instrumentos en pesos y también ajustables dólar linked. Y con otra compra de divisas del Banco Central, la mayor en lo que va del año, para seguir fortaleciendo las reservas.

A cuánto quedó el dólar mayorista y qué pasó con el riesgo país

Y mientras el dólar tarjeta rozó los $1.939, el dólar mayorista, la referencia del mercado, cerró la jornada a $1.453 en promedio.

Esa cotización que marcó una brecha del 6,2% del techo de la banda, actualmente en $1.543,20.

Con ese contexto, el Banco Central volvió a comprar reservas. Y fue la mayor operación en lo que va del 2026, con la cual ya cuenta con divisas por U$S515 millones.

Por su parte, los activos argentinos vuelven a sufrir retrocesos, en línea con los mercados estadounidenses, al cabo de una jornada que registró la segunda suba consecutiva del riesgo país. El índice que mide JP Morgan superó este miércoles los 600 puntos básicos.