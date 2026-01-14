Último momento: el dólar se venderá este miércoles a uno de los precios más bajos del año

El precio del dólar tuvo una disminución y los bancos confirmaron que lo venderán a uno de los valores más bajos en lo que va del año 2026.
La cotización que tendrá el dólar en cada uno de los bancos más importantes fue confirmado al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y regirá cuando las entidades abran sus puertas este miércoles 14 de enero y habilite las operaciones cambiarias.
Este miércoles 14 de enero, el precio del dólar en cada banco estará muy influenciado por la baja que sufrió durante la última jornada y que llevó a que la cotización sea la más baja del año en cada entidad.
Precio del dólar el miércoles 14 de enero en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este miércoles 14 de enero será de alrededor de $1.490.
Estos son los precios del dólar en cada banco:
- Banco Galicia: $1.475
- Banco Nación: $1.485
- Banco ICBC: $1.485
- Banco BBVA: $1.485
- Banco Supervielle: $1.487
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.485
- Banco Patagonia: $1.490
- Banco Hipotecario: $1.485
- Banco Santander: $1.485
- Brubank: $1.478
- Banco Credicoop: $1.490
- Banco Macro: $1.495
- Banco Piano: $1.480
- Banco de Comercio: $1.480
Cuál será el precio del dólar blue este miércoles 14 de enero
En tanto, las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue se ubicará por encima del dólar oficial y de la barrera de los $1.500. No obstante, presentará una disminución importante respecto a los $1.530 que llegó a cotizar en el inicio de la última semana.
Por esto mismo, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el miércoles 14 de enero arrancará a un precio de $1.505, manteniendo cierta diferencia con el oficial y, al mismo tiempo, manteniéndose estable con lo que ha sido el inicio de la semana.