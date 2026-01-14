Último momento: el dólar se venderá este miércoles a uno de los precios más bajos del año

precio del dolar (2)

Precio del dólar el miércoles 14 de enero en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este miércoles 14 de enero será de alrededor de $1.490.

Estos son los precios del dólar en cada banco:

Banco Galicia: $1.475

Banco Nación: $1.485

Banco ICBC: $1.485

Banco BBVA: $1.485

Banco Supervielle: $1.487

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.485

Banco Patagonia: $1.490

Banco Hipotecario: $1.485

Banco Santander: $1.485

Brubank: $1.478

Banco Credicoop: $1.490

Banco Macro: $1.495

Banco Piano: $1.480

Banco de Comercio: $1.480



Cuál será el precio del dólar blue este miércoles 14 de enero

En tanto, las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue se ubicará por encima del dólar oficial y de la barrera de los $1.500. No obstante, presentará una disminución importante respecto a los $1.530 que llegó a cotizar en el inicio de la última semana.

Por esto mismo, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el miércoles 14 de enero arrancará a un precio de $1.505, manteniendo cierta diferencia con el oficial y, al mismo tiempo, manteniéndose estable con lo que ha sido el inicio de la semana.