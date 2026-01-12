La segunda semana de enero arrancó con dólar oficial y blue estables y el mayorista en alza

Fue una jornada con alza en el dólar MEP y más leve para el mayorista, la referencia del mercado y para el Banco Central de la República Argentina. También para el dólar tarjeta, que pasó de $1.937 en la apertura a $1.947 al cierre de la rueda.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

El dólar mayorista repuntó levemente ($2,50) y así superó los $1.467. Y se mantiene lejos de la banda cambiaria máxima, que administra el BCRA y este lunes tocó los $1.541,16, en la segunda semana desde que su valor está atado a la inflación.

Entre los financieros volvió el sube y baja, con un dólar MEP que concluyó la jornada más cerca del oficial. Y un CCL (Contado con Liquidación) arriba incluso del precio del dólar blue.

Es una brecha y movimiento que viene dándose desde las restricciones impuestas por la Comisión de Valores a la compra y venta cruzada con la divisa oficial para evitar el conocido "rulo".

Así, este lunes el dólar MEP o Bolsa subió 0,75% para superar los $1.490. En tanto, el dólar CCL bajó 0,29% antes de cerrar en $1.530,60 en promedio, aunque había iniciado la jornada en torno a los $1.525.