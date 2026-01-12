Inicio Economía dólar
La segunda semana de enero arrancó con dólar oficial y blue estables y el mayorista en alza

El dólar oficial cerró este lunes a $1.490, mientras que el dólar blue se mantuvo en $1.505. Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Miguel Ángel Flores
Este lunes 12 de enero de 2026 tanto el dólar oficial como el blue estuvieron en calma, no así otras cotizaciones

Este lunes 12 de enero el dólar oficial cerró vendiéndose a $ 1.490 en la pizarra del Banco Nación, sin cambios respecto a la jornada del viernes. Lo mismo pasó con el dólar blue, que siguió en $1.505 en una jornada con el dólar mayorista arriba.

Si bien se esperaba un alza de su precio, eso no ocurrió y tanto el dólar formal como el blue siguieron estables con relación a la apertura. Sí hubo leves movimientos en algunos bancos que situaron la divisa oficial más arriba o abajo, según el caso.

Por ejemplo, mientras en pantallas del BBVA, Francés, ICBC y Supervielle llegó a $1.485 para la venta, en bancos provinciales llegó a trepar hasta $1.495.

Fue una jornada con alza en el dólar MEP y más leve para el mayorista, la referencia del mercado y para el Banco Central de la República Argentina. También para el dólar tarjeta, que pasó de $1.937 en la apertura a $1.947 al cierre de la rueda.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

El dólar mayorista repuntó levemente ($2,50) y así superó los $1.467. Y se mantiene lejos de la banda cambiaria máxima, que administra el BCRA y este lunes tocó los $1.541,16, en la segunda semana desde que su valor está atado a la inflación.

Entre los financieros volvió el sube y baja, con un dólar MEP que concluyó la jornada más cerca del oficial. Y un CCL (Contado con Liquidación) arriba incluso del precio del dólar blue.

Es una brecha y movimiento que viene dándose desde las restricciones impuestas por la Comisión de Valores a la compra y venta cruzada con la divisa oficial para evitar el conocido "rulo".

Así, este lunes el dólar MEP o Bolsa subió 0,75% para superar los $1.490. En tanto, el dólar CCL bajó 0,29% antes de cerrar en $1.530,60 en promedio, aunque había iniciado la jornada en torno a los $1.525.

