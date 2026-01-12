Confirmado el precio que tendrá el dólar este martes 13 de enero cuando abran los bancos

dolar

Precio del dólar el martes 13 de enero en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este martes 13 de enero será de alrededor de $1.490.

Estos son los precios del dólar en cada banco:

Banco Galicia: $1.470

Banco Nación: $1.490

Banco ICBC: $1.485

Banco BBVA: $1.490

Banco Supervielle: $1.491

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.490

Banco Patagonia: $1.485

Banco Hipotecario: $1.485

Banco Santander: $1.490

Brubank: $1.488

Banco Credicoop: $1.490

Banco Macro: $1.495

Banco Piano: $1.485

Banco de Comercio: $1.480

dolar (5)

Cuál será el precio del dólar blue el martes 13 de enero

En tanto, las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue se ubicará por encima del dólar oficial y de la barrera de los $1.500. No obstante, presentará una disminución importante respecto a los $1.530 que llegó a cotizar en el inicio de la última semana.

Por esto mismo, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el martes 13 de enero arrancará a un precio de $1.505, manteniendo cierta diferencia con el oficial.