El mundo interior de los estafadores: de la confianza plena al engaño y la desaparición con varios millones

celular, ciberseguridad, estafas Sin respuesta. Así se encuentran muchas víctimas de estafadores que actúan en persona o vía internet.

Megatecnología: caso emblemático de estafas

Mendoza, agosto de 2025. "El responsable de todo esto soy yo; ni mis colaboradores ni mis seres queridos. Me equivoqué en los negocios y fallé", así explicaba Cristhian Holguín Restrepo, empresario colombiano radicado en Mendoza -a través de un video publicado en Instagram- la caída de Megatecnología, que dejó un tendal de estafados por computadoras e insumos informáticos y del mundo gamer que pagaron pero nunca recibieron.

Cuando la publicación comenzó a circular entre los afectados y demás usuarios de esa red social, Holguín Restrepo ya estaba lejos de Mendoza: había volado hacia Panamá con familia y todo. Tiene orden de captura internacional. Dicen que volvió a la Medellín que lo vio nacer. Mientras, en Mendoza, su cuñada, Daniela Heinrich, está presa desde agosto y se encamina al juicio por 155 estafas por $250 millones que podría terminar en condena, por más que los abogados les hayan pagado a algunas víctimas.

megatecnología estafas mendoza

El estafador de Reñaca y el salmo bíblico

Chile, diciembre de 2025/enero de 2026. Más de 200 turistas argentinos denuncian en la zona playera de Reñaca haber sido estafados por un hombre que les alquiló y les cobró a través de la virtualidad por alojamiento en el complejo Holiday Reñaca que, al arribar, estaba completamente ocupado y no los tenía registrados como clientes.

El estafador de Reñaca -como se lo ha denominado- sorprendió y causó mayor indignación todavía cuando se valió de un pasaje bíblico para justificar su conducta delictiva: "Ténme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito”. A esas alturas, ya había embolsado el dinero cobrado por servicios turísticos que no podía ofrecer porque no le pertenecían ni estaba habilitado para hacerlo.

Además, usurpó la identidad del verdadero administrador del predio y accedió de modo ilegal a contenidos fotográficos de una plataforma internacional para promocionar y captar clientes.

Estafadores y psicópatas

Para la ciencia forense, que interviene en los casos judiciales , los estafadores tienen un perfil psicológico de rasgos fuertemente psicopáticos.

Justifican su manera de actuar y no tienen remordimientos pero sí falta de respeto hacia la propiedad y los derechos de los demás. En el caso de operaciones comerciales, de los clientes a quienes seducen y engañan después de haberse granjeado confianza plena a través del tiempo. Incluso durante años.

En el caso de Megatecnología, Holguín Restrepo habló de sus 10 años de actividad comercial en Mendoza, del comienzo incipiente en un local céntrico y con 3 empleados hasta alcanzar el éxito con 3 locales (2 en Mendoza y 1 en Buenos Aires) y 40 colaboradores.

Al final, según su relato -que condice con el espíritu de los relatos de otros acusados por estafa- sobreviene lo peor: problemas económicos y financieros, embargos de cuentas bancarias y deudas impositivas: un cóctel perfecto para precipitar el cierre y la desaparición dejando un tendal de clientes afectados.

Viajeros estafados y el cartelito del mal augurio

Mendoza, enero de 2025. Un cliente llega a la oficina de Guillén Enterprise, en avenida España de Ciudad, en el ex edificio BUCI. Tiene todo listo para viajar al exterior con la familia en pocos días y acude para ajustar detalles porque nadie atiende el celular de la empresa. Él ya pagó por anticipado, se tranquiliza pero lo reciben la puerta cerrada y un cartelito. Intuye problemas y no se equivoca.

"COMUNICADO: A partir de hoy, 17 de enero y hasta el 28 de febrero del corriente año, la agencia de turismo cesará sus operaciones por motivos financieros, por lo tanto, los servicios contratados serán cancelados (...)"

El hombre siente un mareo y una puntada en la cabeza. Se recupera como puede. Horas más tarde, ya con las noticias en los diarios digitales y las radios y las redes, toma conciencia de que pasaría a engrosar la lista de víctimas del empresario Pedro Guillén, experimentado agente a quien le había confiado el pago del viaje familiar con ahorros en dólares.

Pedro Guillen, agencia de viajes (1).jpg Pedro Guillén, preso por estafas con viajes al exterior.

En la Unidad Fiscal de Delitos Económicos se acumulan las denuncias. Guillén ha desaparecido, como un fantasma, y la web de la empresa está caída -ídem al caso Megatecnología-.

Casi 100 clientes lo denuncian por estafas reiteradas por un total aproximado de $240 millones por viajes, alojamientos, excursiones y otros productos de la llamada "industria sin chimeneas" en el Caribe.

A Pedro Guillén lo buscan todos: clientes y policías. No está en casa de Guaymallén. Tampoco ha salido del país.

"Estamos arbitrando los medios necesarios para encontrar una rápida solución (...)", alcanza a leer otro cliente que ha confiado en Guillén en otras tres oportunidades cuando salió a la perfección y de acuerdo a lo contratado y pagado con billetes verdes.

A Guillén lo detuvieron en una casa, en Maipú. Fue a la cárcel mientras el fiscal Juan Ticheli seguía recibiendo más denuncias.

En mayo, la Justicia penal le concedió la prisión domiciliaria con tobillera porque, se comprobó, padece varias enfermedades. Sigue bajo proceso penal y podría ser condenado a la cárcel.