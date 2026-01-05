La Justicia Penal decidió que la única imputada por 155 estafas por $250 millones a clientes de Megatecnología siga detenida con tobillera ya que su liberación, aún bajo proceso judicial, pondría en riesgo la investigación que comenzó hace casi 5 meses con un aluvión de denuncias.
Megatecnología: la Justicia rechazó liberar a la única detenida por 155 estafas por $250 millones
Daniela Heinrich, imputada por estafas reiteradas en el caso Megatecnología, sigue presa con tobillera y se encamina al juicio oral y público. Siguen prófugos los hermanos colombianos Cristhian y Alejandra Holguín
La jueza Alejandra Alonso rechazó el planteo de los abogados de Daniela Heinrich de poner fin a la prisión preventiva aunque haya devuelto parte del dinero a una porción del total de los clientes que denunciaron a Megatecnología, que cerró sus puertas súbitamente en agosto último.
En este caso, calificado por la Justicia como estafas reiteradas, uno de los más impactantes de los últimos años en Mendoza, hay dos prófugos: los colombianos Cristhian y Alejandra Holguín, hermanos y dueños de Megatecnología.
Megatecnología: dos prófugos y una detenida e imputada
Cristhian Holguín se fue de Mendoza en vuelo directo a Panamá el 18 de agosto con la esposa y los hijos. Alejandra Holguín, de acuerdo a información oficial, también habría salido del país con destino a Chile.
La única detenida e imputada por el caso Megatecnología es cuñada de los hermanos Holguín: es pareja de un hermano de los empresarios prófugos.
Desde agosto último, Daniela Heinrich estuvo detenida con tobillera en la casa de los padres, en Guaymallén, aunque su residencia habitual está en un barrio privado en Lunlunta, Maipú.
Se le concedió ese beneficio por ser madre de 2 niños que están a su cargo. Un mes y medio más tarde se le permitió salir y regresar cada día de semana hacia y desde el colegio de los menores de edad.
A fines de 2025, la mujer pidió, a través de sus abogados, continuar con el régimen de prisión domiciliaria en su casa en Lunlunta ya que no era necesario seguir en la casa de sus padres debido al cierre del año escolar de sus hijos.