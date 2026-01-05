Megatecnología: la Justicia rechazó liberar a la única detenida por 155 estafas por $250 millones

megatecnología estafas mendoza Cristhian Holguín, fundador de Megatecnología, se fue de Mendoza a poco del aluvión de denuncias por estafas.

Megatecnología: dos prófugos y una detenida e imputada

Cristhian Holguín se fue de Mendoza en vuelo directo a Panamá el 18 de agosto con la esposa y los hijos. Alejandra Holguín, de acuerdo a información oficial, también habría salido del país con destino a Chile.

La única detenida e imputada por el caso Megatecnología es cuñada de los hermanos Holguín: es pareja de un hermano de los empresarios prófugos.

Desde agosto último, Daniela Heinrich estuvo detenida con tobillera en la casa de los padres, en Guaymallén, aunque su residencia habitual está en un barrio privado en Lunlunta, Maipú.

Se le concedió ese beneficio por ser madre de 2 niños que están a su cargo. Un mes y medio más tarde se le permitió salir y regresar cada día de semana hacia y desde el colegio de los menores de edad.

A fines de 2025, la mujer pidió, a través de sus abogados, continuar con el régimen de prisión domiciliaria en su casa en Lunlunta ya que no era necesario seguir en la casa de sus padres debido al cierre del año escolar de sus hijos.