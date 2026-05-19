Iba a cobrar $45 millones por una caída en una estación de servicio pero descubrieron que era mentira

que-significa-auto-vehiculo-nafta La mujer quiso embaucar a la estación de servicio.

El fallo civil contra la estación de servicio que se terminó cayendo

Según la demanda civil, el 24 de agosto de 2021 la mujer ingresó a la estación de servicio, descendió de su auto para realizar compras y, al salir del local, resbaló violentamente sobre un gran charco de aceite sin señalización. Relató haber quedado inmovilizada por el dolor, solicitó una ambulancia y luego se retiró con ayuda.

Tras la caída, la denunciante aseguró que sufrió lesiones como lumbalgia, cervicalgia postraumática, dos cirugías posteriores, ataques de pánico y depresión que requirieron tratamiento psiquiátrico.

En primera instancia, el juez civil Martín Peliquero hizo lugar parcialmente a la demanda por más de $45 millones aplicando la responsabilidad objetiva del proveedor bajo la Ley de Defensa del Consumidor.

Las empresas demandadas y sus aseguradoras apelaron presentando evidencia clave: videos de las cámaras de seguridad de la estación de servicio. Las imágenes, de aproximadamente 16 segundos, mostraron a la mujer caminando entre vehículos, sufriendo un resbalón leve sin llegar a caer al suelo ni apoyar las rodillas.

Tras el incidente, se reincorpora con facilidad, toma fotografías del lugar y se desplaza normalmente por sus propios medios, sin signos de dolor intenso ni necesidad de asistencia inmediata. Esta prueba audiovisual resultó decisiva para la Cámara Civil, que destacó las contradicciones entre el relato judicial y los hechos registrados en la estación de servicio.