Los 5 consejos que brindaron las autoridades de Chile para evitar estafas con alojamientos

El universo de los alojamientos de vacaciones han sido el epicentro de varias estafas desde que se digitalizó el mercado. De hecho, 200 familias mendocinas acaban de perder su dinero al reservar departamentos en Reñaca y terminó siendo un fraude. Por ese motivo, las autoridades de Chile han emitido un comunicado con 5 consejos claves que hay que tener en cuenta antes de pagar una seña.
En los últimos días se conoció una megaestafa que afecto a 200 familias mendocinas que reservaron en la supuesta página web oficial del coqueto edificio Holiday Park, ubicado en Reñaca, pero todo se trató de un fraude. Las denuncias se acumularon y las autoridades chilenas investigan el hecho, pero más allá de eso hay que buscar prevenir llegar hasta ese punto.
Los consejos para evitar estafas en Chile
En ese sentido es que las autoridades de Chile emitieron un comunicado con una especie de protocolo, que consta de 5 pasos, para evitar ser estafado al momento de reservar un alojamiento en el país vecino.
Los tips anti estafas fueron comunicados por la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), más concretamente por su gerenta general, Marcela Pastenes, quien recomendó “preferir siempre alojamientos que estén en el Registro Nacional de Servicios Turísticos de Sernatur”.
Estos son los 5 consejos clave para que quienes estén por viajar a Chile puedan evitar estafas:
- Dudar de los precios "ganga": si el valor está muy por debajo del mercado en Reñaca o Viña, desconfíe.
- El Tilde Azul: recuerde que el tilde azul de WhatsApp se puede comprar o falsificar; no es garantía absoluta de legalidad.
- Chequear el RUT: pida siempre el RUT de la empresa o persona y verifíquelo en la página del Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile.
- Búsqueda Inversa de Imágenes: suba las fotos de la propiedad a Google Imágenes para ver si han sido robadas de otro sitio web o hotel.
- Comunicación Directa: intente llamar a un teléfono fijo o busque el complejo en Google Maps para leer las reseñas más recientes de otros usuarios.