Los 5 consejos que brindaron las autoridades de Chile para evitar estafas con alojamientos

En los últimos días se conoció una megaestafa que afecto a 200 familias mendocinas que reservaron en la supuesta página web oficial del coqueto edificio Holiday Park, ubicado en Reñaca, pero todo se trató de un fraude. Las denuncias se acumularon y las autoridades chilenas investigan el hecho, pero más allá de eso hay que buscar prevenir llegar hasta ese punto.

reñaca estafa El edificio de Chile donde se iban a alojar las personas estafadas.

Los consejos para evitar estafas en Chile

En ese sentido es que las autoridades de Chile emitieron un comunicado con una especie de protocolo, que consta de 5 pasos, para evitar ser estafado al momento de reservar un alojamiento en el país vecino.