Estafas en Reñaca: una mendocina contó paso a paso cómo fue engañada

la estafa holiday reñaca chile

"En el momento en que nos dimos cuenta que todo era una estafa a nosotros nos dio vergüenza. Imaginate que yo soy abogada, te sentís muy mal y después te das cuenta que probablemente es gente que es muy buena en lo que hace", confesó Maricel Bonanno en diálogo con Diario UNO.

Bonanno descubrió la publicación en Instagram, donde la cuenta falsa había logrado construir una apariencia de legitimidad con 697 "me gusta" en sus posteos y un dominio web que utilizaba "renaca" en lugar de "Reñaca" (debido a que la "ñ" no está permitida en dominios de internet).

El primer contacto con "Holiday Reñaca"

Bonanno vio la publicidad en Instagram -una señal de alerta que pasó desapercibida: si aparece como anuncio es porque la cuenta pagó para promocionarse, no porque el usuario la siga-. Tocó el botón "enviar mensaje" y quedó conectada con los estafadores por WhatsApp.

chats con los estafadores reñaca chile

La conversación fluyó con naturalidad profesional. Le enviaron un link a Booking, le cotizaron la estadía para 3 noches y 6 personas, y le proporcionaron un correo electrónico corporativo para formalizar la reserva.

"Cuando me mandó el link lo abrí pero no vi mucho porque el lugar ya lo conocía, pero sí vi varios mensajes positivos. En ese momento les dije que sí, que quería reservar. Me enviaron un correo electrónico empresarial para hacer la reserva. La verdad no dudé", explicó.

El 16 de diciembre, Bonanno transfirió 350.000 pesos chilenos (aproximadamente $570.000) a través de una prima que vive en Chile. La respuesta fue inmediata: confirmación del pago recibido, check-in disponible desde las 14 y check-out hasta las 12. Todo parecía en orden. La comunicación era fluida.

Las primeras señales de alarma

El 25 de diciembre, a 4 días del viaje, Bonanno intentó hacer una consulta de rutina: si debía llevar juego de sábanas. Los estafadores desaparecieron. Al día siguiente insistió y recibió un mensaje automático donde le pedían disculpas por la saturación de consultas y un pedido de comunicarse exclusivamente por correo electrónico.

chats con estafadores reñaca chile

El día que finalmente se enteraron que era una estafa

El 29 de diciembre, con las valijas preparadas y sin respuestas, la familia decidió emprender viaje de todos modos. Eran 6 personas -Bonanno, su esposo, sus dos hijos, sus padres- y una perra. La esperanza era que todo fuera un problema de falta de comunicación.

Al llegar a Viña del Mar, Bonanno se dirigió directamente al edificio Holiday Park de la calle Angamos. La recepcionista le informó que no había ninguna reserva a su nombre. Cuando mostró los comprobantes y mensajes de "Holiday Reñaca", la respuesta del personal fue la siguiente: "Cuando ve 'Holiday Reñaca' me dice: 'No, es una estafa, ya sos la decimoquinta persona'. Me contó que ya habían venido otras familias con la misma situación".

La solución de emergencia

Con la bronca encima y la urgencia de encontrar alojamiento para 3 noches -a días de Año Nuevo-, la familia recurrió a Facundo Maldonado y Valentina Funes, dos agentes inmobiliarios mendocinos radicados desde hace 8 años en Chile, quienes los ayudaron a conseguir un departamento en otro edificio frente al Holiday Park.

"Tuvimos la suerte de que conozco un chico que tenía un departamento disponible para los 6, con 2 estacionamientos. Lo pagamos. Pero nos quedamos allá con muy poca plata porque lo que uno lleva para gastar en vacaciones se terminó pagando otra vez en hospedaje", se lamentó.

Por qué no denunció el caso

Bonanno comentó que no hizo la denuncia policial porque la enviaron a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) de Viña del Mar y cuando fueron hasta el lugar estaba "repleto".

"Yo había ido por 2 días, no podía perder el tiempo en una comisaría. La verdad que tampoco nos imaginábamos que iba a tener tanta relevancia el tema. Cuando llegamos acá empezamos a escuchar que a un montón de personas les había pasado exactamente lo mismo", relató.

"La verdad que es una desgracia con suerte porque fueron 3 noches. Hay gente que me enteré que había pagado por 15 días", agregó.

Cómo construyeron los estafadores la credibilidad

La estafa funcionó porque los delincuentes crearon una fachada de legitimidad multicapa:

Página web profesional : holidayrenaca.com con diseño corporativo

: holidayrenaca.com con diseño corporativo Correo con dominio propio : [email protected]

: [email protected] WhatsApp Business verificado : con check verde de Meta

: con check verde de Meta Cuenta de Instagram activa : con cientos de "me gusta" en cada publicación

: con cientos de "me gusta" en cada publicación Links a Booking reales : que correspondían a Egon Pfaff, el administrador legítimo cuya identidad suplantaron

: que correspondían a Egon Pfaff, el administrador legítimo cuya identidad suplantaron Respuestas rápidas y profesionales: que generaban confianza

Egon Pfaff, el verdadero administrador de departamentos en Reñaca, confirmó al diario chileno 24 Horas que no le paran de llegar mensajes de gente que cayó en la estafa. Muchos incluso lo acusaban a él de ser el estafador.

"Los turistas estafados me contaron que había una página a mi nombre, con fotos de mis departamentos, y que habían pagado por internet creyendo que yo los estaba arrendando", explicó Pfaff, quien debió colocar advertencias en todas sus publicaciones de Booking.

advertencia estafa alquiler reñaca chile

Ante esta situación, Pfaff debió advertir en la aplicación Booking. "En todas las imágenes coloqué un mensaje que dice 'Atención, tengan cuidado con esta página. Este departamento solo se arrienda por Booking y por mensajes directos conmigo'", explicó.

Lo que queda en la falsa página web

Lo que queda en la página web de los estafadores (holidayrenaca.com) es vergonzoso a niveles estratosféricos. El o la estafadora adjuntó un comunicado donde le pidió a Dios: "Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito".

Esas fueron algunas de las palabras con las que el estafador de Reñaca reconoció que engañó a cientos de argentinos con un hospedaje falso en la ciudad balnearia de Chile.

La cita corresponde al salmo 51, una oración de arrepentimiento que el autor de la estafa publicó en el sitio trucho mediante el cual captó a las víctimas del delito, minutos antes de que este fuera bloqueado por la Policía chilena. “Perdón a todos, pero era necesario”, se disculpó el sujeto, del que hasta el momento no hay información oficial.