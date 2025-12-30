La estafa de año nuevo que puede vaciar tu cuenta con solo acercar la tarjeta: cómo funciona

En otras palabras, el estafador puede cobrarte sin que saques la tarjeta de la cartera y, en muchos casos, las víctimas no descubren el robo hasta días o semanas después.

estafa Muchas personas se dan cuenta tarde de esta estafa.

Detectar este tipo de estafa no es para nada fácil. Los montos suelen ser pequeños, aunque ya acumulados si pueden presentar pérdidas significativas.

En los casos más graves, los ciberdelincuentes logran acceder a información que les permite vaciar cuentas completas o gastarse grandes sumas en tarjetas.

Cómo funciona esta particular estafa

Más allá de la sencillez, lo que hace popular a esta estafa es que puede funcionar de varias maneras. Las más utilizadas son las que se muestran a continuación:

Un delincuente se acerca a la víctima con un lector que capta la señal de su tarjeta o teléfono, mientras que un cómplice sostiene otro lector que lo duplica. Otra modalidad implica el uso de “skimmers contactless”, terminales de pago modificadas que, además de procesar transacciones legítimas, copian datos o tokens de las tarjetas. En dispositivos móviles, los atacantes pueden instalar un malware que active pagos en segundo plano o filtre las credenciales de la billetera digital.

Si crees que fuiste víctima de esta estafa, será mejor que bloquees tu tarjeta cuanto antes, realices la denuncia correspondiente y solicites el reintegro a tu banco. Por último, cambia la contraseña de tu cuenta.