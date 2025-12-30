La estafa de año nuevo que puede vaciar tu cuenta con solo acercar la tarjeta: cómo funciona

Con el avance de la tecnología, también se han incrementado en gran cantidad las estafas. Por eso, los compradores deberán tener suma precaución, sobre todo, a la hora de utilizar sus tarjetas de crédito o débito. Con solo acercarlas, pueden perder todo su dinero.
Año Nuevo es la época ideal para que los delincuentes lleven a cabo este método de estafa, ya que el comercio se mueve debido a que los clientes salen a comprar todo lo que les haga falta.
La estafa de año nuevo que puede vaciar tu cuenta con solo acercar la tarjeta
El término ghost tapping, que podría traducirse como “toque fantasma", describe un tipo de fraude que aprovecha las tecnologías inalámbricas para cometer distintos tipos de estafa.
En otras palabras, el estafador puede cobrarte sin que saques la tarjeta de la cartera y, en muchos casos, las víctimas no descubren el robo hasta días o semanas después.
Detectar este tipo de estafa no es para nada fácil. Los montos suelen ser pequeños, aunque ya acumulados si pueden presentar pérdidas significativas.
En los casos más graves, los ciberdelincuentes logran acceder a información que les permite vaciar cuentas completas o gastarse grandes sumas en tarjetas.
Cómo funciona esta particular estafa
Más allá de la sencillez, lo que hace popular a esta estafa es que puede funcionar de varias maneras. Las más utilizadas son las que se muestran a continuación:
- Un delincuente se acerca a la víctima con un lector que capta la señal de su tarjeta o teléfono, mientras que un cómplice sostiene otro lector que lo duplica.
- Otra modalidad implica el uso de “skimmers contactless”, terminales de pago modificadas que, además de procesar transacciones legítimas, copian datos o tokens de las tarjetas.
- En dispositivos móviles, los atacantes pueden instalar un malware que active pagos en segundo plano o filtre las credenciales de la billetera digital.
Si crees que fuiste víctima de esta estafa, será mejor que bloquees tu tarjeta cuanto antes, realices la denuncia correspondiente y solicites el reintegro a tu banco. Por último, cambia la contraseña de tu cuenta.