Construyen la estructura de madera más grande del mundo: una construcción de 61.000 m² de pura innovación

Caminar bajo las vigas de esta construcción es experimentar un abrazo monumental de madera, donde la luz se filtra de manera cambiante, jugando con sombras y reflejos que despiertan la mirada y el asombro de todo el mundo.

Gran anillo (2)

Como es esta construcción única

Más allá de su tamaño, el Gran Anillo combina tradición japonesa y tecnología moderna. Las uniones tipo nuki, heredadas de templos y santuarios, se fusionan con soluciones estructurales avanzadas que lo hacen resistente a terremotos y al clima, mientras que unos 27.000 m³ de madera, principalmente cedro japonés, ciprés hinoki y algo de pino silvestre importado, le otorgan fuerza y calidez. Cada viga y panel se ensambló con precisión, creando un equilibrio entre monumentalidad y delicadeza.

El espacio está diseñado para ser funcional y simbólico al mismo tiempo. Su forma circular rodea pabellones de más de 150 países, facilitando la circulación de visitantes y al mismo tiempo transmitiendo un mensaje de unidad y colaboración global, central a la filosofía de la Expo 2025. Esta construcción es un recorrido donde la arquitectura se siente viva, como si la madera contara la historia de la interacción entre humanidad, naturaleza y tecnología.

Aunque concebido como una estructura temporal, su impacto va más allá de la exposición. La posibilidad de reutilizar su madera o conservar secciones como legado arquitectónico y cultural ha abierto un debate sobre cómo proyectos de gran escala pueden dejar un impacto duradero y sostenible.