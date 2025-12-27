El título del mejor oído del mundo es para un animal sin orejas

A diferencia de mamíferos y aves, las polillas de cera no poseen pabellones auriculares. Sus “oídos” son pequeñas membranas ubicadas en el tórax, capaces de detectar vibraciones mínimas.

Estas polillas pueden percibir frecuencias superiores a los 300 kHz, muy por encima de las que oyen los humanos (20 kHz), los perros (45 kHz) o incluso los murciélagos. Esa sensibilidad auditiva las convierte, oficialmente, en el animal con mayor rango de audición del mundo.

Bien, ahora la pregunta es¿Por qué necesitan escuchar tanto? El secreto está en su evolución. Las polillas de cera conviven con murciélagos, sus principales depredadores. Estos cazan usando ultrasonidos. Con el tiempo, las polillas desarrollaron un oído capaz de detectar y anticipar esas señales, lo que les permite cambiar de dirección, dejarse caer o permanecer inmóviles para no ser detectadas.

polilla de cera (1) La polilla de cera es capaz de percibir sonidos agudos mucho mejor que cualquier otro animal del mundo.

Así funciona su sistema auditivo:

Membranas extremadamente finas que vibran ante ondas ultrasónicas.

Nervios especializados que traducen vibraciones en impulsos eléctricos.

Reacción inmediata, casi reflejo, para huir de los murciélagos.

Características de la polilla de cera