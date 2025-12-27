Se cree que el rango auditivo promedio de un ser humano es el mejor, ya que además utilizamos tres músculos para oír. Sin embargo, muchos animales tienen los mejores oídos del mundo y uno en particular tiene buena audición y no tiene ni siquiera este órgano.
Cuando pensamos en el “mejor oído del planeta”, solemos imaginar delfines, perros o murciélagos. Sin embargo, el récord pertenece a un pequeño insecto que, paradójicamente, no tiene orejas visibles: se trata de las polillas de cera, pues su capacidad auditiva supera la de cualquier otro animal conocido.
Polilla de cera: el título del mejor oído del mundo es para un animal sin orejas
Las polillas de cera, son insectos nocturnos que se alimentan de cera, miel y restos orgánicos. Aunque parecen frágiles e inofensivas, esconden una adaptación extraordinaria. Su sistema auditivo ultrasensible que les permite sobrevivir en entornos llenos de depredadores.
A diferencia de mamíferos y aves, las polillas de cera no poseen pabellones auriculares. Sus “oídos” son pequeñas membranas ubicadas en el tórax, capaces de detectar vibraciones mínimas.
Estas polillas pueden percibir frecuencias superiores a los 300 kHz, muy por encima de las que oyen los humanos (20 kHz), los perros (45 kHz) o incluso los murciélagos. Esa sensibilidad auditiva las convierte, oficialmente, en el animal con mayor rango de audición del mundo.
Bien, ahora la pregunta es¿Por qué necesitan escuchar tanto? El secreto está en su evolución. Las polillas de cera conviven con murciélagos, sus principales depredadores. Estos cazan usando ultrasonidos. Con el tiempo, las polillas desarrollaron un oído capaz de detectar y anticipar esas señales, lo que les permite cambiar de dirección, dejarse caer o permanecer inmóviles para no ser detectadas.
Así funciona su sistema auditivo:
- Membranas extremadamente finas que vibran ante ondas ultrasónicas.
- Nervios especializados que traducen vibraciones en impulsos eléctricos.
- Reacción inmediata, casi reflejo, para huir de los murciélagos.
Características de la polilla de cera
- Es una plaga que afecta a las colmenas de abejas, causando daños en los panales al alimentarse de las proteínas presentes en ellos.
- Esta plaga se desarrolla principalmente en colmenas débiles.
- La polilla adulta mide aproximadamente ¾ de pulgada de largo y tiene alas plateadas/grises.
- La larva, en su etapa más joven, es de un color blanco muy claro. A medida que consume cera y polen en la colmena, se vuelve de un color gris oscuro.
- Tiene una cabeza de color amarillo parduzco y puede medir de ¾ a 2 pulgadas de largo.
- Estas larvas pueden eclosionar en una polilla adulta en un plazo de entre 28 días y 6 meses, dependiendo de la estación y las condiciones de alimentación.