Qué significa tener picor o dolor en el oído, según los expertos en salud

Solo hay que mezclar una parte de alcohol con una de vinagre y usa un gotero para aplicarla en el interior del oído. Mantén la cabeza inclinada unos segundos mientras actúa y luego inclínate hacia el otro lado para terminar el proceso.

Aceite caliente

Otra opción para eliminar el picor y el dolor en el oído es con un poco de aceite caliente (a una temperatura que puedas tolerar). Aplica un par de gotas en el oído y listo.

Peróxido de hidrógeno

El peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada, sirve para eliminar el dolor de oídos. Mezcla una parte de este con una parte de agua y échate unas gotas en el oído para limpiar el exceso de cera, frecuentemente la razón de esos molestos picores.

Aloe vera

El gel de aloe vera es antiinflamatorio y restaura los niveles del pH. Administra 5 gotas como máximo en el oído hasta que el dolor se elimine.

Jarabe de sauco

El jarabe de sauco es una de las mejores opciones en casos de niños que sufren infecciones y dolor de oído.

Es importante aclarar que, en caso de que el dolor o la picazón sea muy fuerte y persistente, lo mejor es realizar una consulta con un profesional. Te aconsejamos pedir una cita con un médico si padeces: