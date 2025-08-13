Qué significa tener picor o dolor en el oído, según los expertos en salud

¿Alguna vez has sentido un dolor o una picazón muy fuerte en el oído?. Estos dolores tienen una explicación, y a continuación te decimos a qué se debe.
Desde el sitio web de salud Pro Patiens, aseguran que el picor o el dolor en los oídos se debe a que las orejas tienen muchas fibras neurológicas. Por ejemplo, la piel seca, la dermatitis, la psoriasis, el uso de un audífono, la acumulación de agua en el oído, y demás situaciones pueden ser los causantes del dolor de oído.
Alcohol y vinagre
Solo hay que mezclar una parte de alcohol con una de vinagre y usa un gotero para aplicarla en el interior del oído. Mantén la cabeza inclinada unos segundos mientras actúa y luego inclínate hacia el otro lado para terminar el proceso.
Aceite caliente
Otra opción para eliminar el picor y el dolor en el oído es con un poco de aceite caliente (a una temperatura que puedas tolerar). Aplica un par de gotas en el oído y listo.
Peróxido de hidrógeno
El peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada, sirve para eliminar el dolor de oídos. Mezcla una parte de este con una parte de agua y échate unas gotas en el oído para limpiar el exceso de cera, frecuentemente la razón de esos molestos picores.
Aloe vera
El gel de aloe vera es antiinflamatorio y restaura los niveles del pH. Administra 5 gotas como máximo en el oído hasta que el dolor se elimine.
Jarabe de sauco
El jarabe de sauco es una de las mejores opciones en casos de niños que sufren infecciones y dolor de oído.
Es importante aclarar que, en caso de que el dolor o la picazón sea muy fuerte y persistente, lo mejor es realizar una consulta con un profesional. Te aconsejamos pedir una cita con un médico si padeces: