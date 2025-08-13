Inicio Sociedad oídos
Salud

Qué significa tener picor o dolor en el oído, según los expertos en salud

Te explicamos por qué se puede producir el picor o el dolor de oídos y cómo se elimina con métodos naturales

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Qué significa tener picor o dolor en el oído
Qué significa tener picor o dolor en el oído, según los expertos en salud

¿Alguna vez has sentido un dolor o una picazón muy fuerte en el oído?. Estos dolores tienen una explicación, y a continuación te decimos a qué se debe.

¿Por qué sentimos picor o dolor en el oído?

Desde el sitio web de salud Pro Patiens, aseguran que el picor o el dolor en los oídos se debe a que las orejas tienen muchas fibras neurológicas. Por ejemplo, la piel seca, la dermatitis, la psoriasis, el uso de un audífono, la acumulación de agua en el oído, y demás situaciones pueden ser los causantes del dolor de oído.

¿Cómo terminar con el dolor y la picazón del oído?

Alcohol y vinagre

Solo hay que mezclar una parte de alcohol con una de vinagre y usa un gotero para aplicarla en el interior del oído. Mantén la cabeza inclinada unos segundos mientras actúa y luego inclínate hacia el otro lado para terminar el proceso.

Aceite caliente

Otra opción para eliminar el picor y el dolor en el oído es con un poco de aceite caliente (a una temperatura que puedas tolerar). Aplica un par de gotas en el oído y listo.

Peróxido de hidrógeno

El peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada, sirve para eliminar el dolor de oídos. Mezcla una parte de este con una parte de agua y échate unas gotas en el oído para limpiar el exceso de cera, frecuentemente la razón de esos molestos picores.

Aloe vera

El gel de aloe vera es antiinflamatorio y restaura los niveles del pH. Administra 5 gotas como máximo en el oído hasta que el dolor se elimine.

Picor oídos
C&oacute;mo terminar con la picaz&oacute;n de o&iacute;dos

Cómo terminar con la picazón de oídos

Jarabe de sauco

El jarabe de sauco es una de las mejores opciones en casos de niños que sufren infecciones y dolor de oído.

Es importante aclarar que, en caso de que el dolor o la picazón sea muy fuerte y persistente, lo mejor es realizar una consulta con un profesional. Te aconsejamos pedir una cita con un médico si padeces:

  • Dolor es intenso o persiste por más de un par de días.
  • Si hay fiebre alta, supuración del oído, pérdida de audición o mareos.
  • Si el dolor es causado por un objeto extraño en el oído.
  • Si se trata de un niño con dolor de oído, es importante consultar al médico para un diagnóstico y tratamiento adecuados.

Temas relacionados:

Te puede interesar