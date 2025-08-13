Video: un conductor chileno fue detenido por realizar maniobras prohibidas y debió pagar casi $400.000

El conductor chileno que en la mañana de este miércoles 13 de agosto manejaba su vehículo por la Ruta 7 y se adelantó a un camión en zona de doble línea amarilla, difícilmente se olvide de esta visita a Mendoza.
El conductor chileno que en la mañana de este miércoles 13 de agosto manejaba su vehículo por la Ruta 7 y se adelantó a un camión en zona de doble línea amarilla, difícilmente se olvide de esta visita a Mendoza.
Sobre todo por la multa de casi $400.000 que la Policía Vial le colocó por la peligrosa maniobra que estaba realizando en alta montaña y tuvo que pagar para seguir su viaje hacia Chile.
El ciudadano chileno fue captado desde otro automóvil que logró registrar su patente (SR YF 33) y de inmediato se montó un operativo conjunto entre la Policía Vial y la Guardia Urbana Municipal de Las Heras para detenerlo.
Luego, la Policía labró un acta con la multa correspondiente: $378.000.
El ciudadano chileno fue captado en el km 1125 de la Ruta Nacional N° 7, en la zona que se conoce como Curva del Soldado.
Este es un tramo muy conocido por su peligrosidad, más aún cuando las condiciones climáticas son adversas, tal y como se presentan a menudo en alta montaña.
Es un punto crítico en la vía que conecta Mendoza con Chile, especialmente durante el invierno (allí suele congelarse la calzada por las bajas temperaturas). En este sentido, las recomendaciones tienen que ver con que los conductores extremen la precaución al transitar por este sector, todo lo contrario a la conducta del infractor.
El hombre fue filmado haciendo varios kilómetros cometiendo esta peligrosa maniobra prohibida y terminó detenido en la Comisaría 23 de Uspallata.
Para poder continuar el viaje, el ciudadano chileno debió pagar la multa en el lugar.