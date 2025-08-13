Video: un conductor chileno fue detenido por realizar maniobras prohibidas y debió pagar casi $400.000

Luego, la Policía labró un acta con la multa correspondiente: $378.000.

Embed - conductor chileno maniobra peligrosa

La peligrosa Curva del Soldado, el lugar de la infracción

El ciudadano chileno fue captado en el km 1125 de la Ruta Nacional N° 7, en la zona que se conoce como Curva del Soldado.

Este es un tramo muy conocido por su peligrosidad, más aún cuando las condiciones climáticas son adversas, tal y como se presentan a menudo en alta montaña.

Es un punto crítico en la vía que conecta Mendoza con Chile, especialmente durante el invierno (allí suele congelarse la calzada por las bajas temperaturas). En este sentido, las recomendaciones tienen que ver con que los conductores extremen la precaución al transitar por este sector, todo lo contrario a la conducta del infractor.

Fue detenido y pagó la multa de inmediato

El hombre fue filmado haciendo varios kilómetros cometiendo esta peligrosa maniobra prohibida y terminó detenido en la Comisaría 23 de Uspallata.

Para poder continuar el viaje, el ciudadano chileno debió pagar la multa en el lugar.