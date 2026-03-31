Cómo eliminar a las hormigas del jardín usando un poco de arroz: trampa casera efectiva

Entre los visitantes más persistentes del parque de tu casa se encuentran las hormigas, insectos que, aunque parecen inofensivos, pueden deformar plantas enteras en cuestión de horas si no se controlan a tiempo. Por fortuna, existen una serie de elementos caseros que puedes utilizar para implementarlos.
Si buscas una solución económica, ecológica y, sobre todo, que no dañe tu jardín con químicos agresivos, la respuesta está en tu alacena: el arroz.
La efectividad del arroz contra las hormigas
La verdadera efectividad de esta trampa casera radica en un proceso biológico mucho más sutil y letal para la colonia de hormigas de lo que parece. Es válido aclararlo porque existe un mito falso que explica que estas plagas explotan al comer este alimento.
Más precisamente, el arroz blanco actúa como un caballo de Troya en el interior del hormiguero. Al ser llevado al interior del mismo, el grano absorbe la humedad del ambiente y comienza a fermentar, generando un hongo que seca el suministro de comida de las hormigas.
Con este truco casero, recuperarás la salud de tus plantas y mantendrás a las hormigas bajo control de forma definitiva y natural. Pero esto puede no ser suficiente.
Para prevenir futuras invasiones de hormigas, debes asegurarte de mantener el jardín limpio de frutas y restos de comida y evitar el exceso de humedad, entre otros hábitos importantes.
Paso a paso: cómo realizar esta trampa casera
- Elige el arroz adecuado: debe ser arroz blanco común (no vaporizado ni integral), ya que tiene una mayor capacidad de absorción.
- Trituración ligera: si las hormigas son pequeñas, puedes pasar el arroz por una procesadora apenas unos segundos para romper el grano en trozos más transportables, pero sin llegar a hacerlo polvo.
- Localización estratégica: identifica los caminos principales de las hormigas o la boca del hormiguero.
- Aplicación: esparce un puñado de arroz cerca de sus rutas. Es vital realizarlo en un día seco, ya que si el arroz se moja con lluvia o riego antes de entrar al nido, perderá su eficacia.