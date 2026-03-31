Cómo eliminar a las hormigas del jardín usando un poco de arroz: trampa casera efectiva

Más precisamente, el arroz blanco actúa como un caballo de Troya en el interior del hormiguero. Al ser llevado al interior del mismo, el grano absorbe la humedad del ambiente y comienza a fermentar, generando un hongo que seca el suministro de comida de las hormigas.

Con este truco casero, recuperarás la salud de tus plantas y mantendrás a las hormigas bajo control de forma definitiva y natural. Pero esto puede no ser suficiente.

arroz blanco.jpg El arroz blanco actúa como un caballo de Troya en el interior de los hormigueros.

Para prevenir futuras invasiones de hormigas, debes asegurarte de mantener el jardín limpio de frutas y restos de comida y evitar el exceso de humedad, entre otros hábitos importantes.

Paso a paso: cómo realizar esta trampa casera