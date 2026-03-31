El 8 de diciembre de 2011 mató a toda una familia en Las Heras y como era menor de edad e inimputable no fue acusado penalmente del múltiple crimen. Al fin de cuentas, la causa judicial contra el chico de 13 años fue archivada.
La noche en que un chico de 13 años mató a toda una familia en Las Heras y el caso fue archivado
Mendoza, 2011. Terminaba la gestión de Jaque y Paco Pérez se preparaba para asumir. El feriado del Día de la Virgen terminó en tragedia: un chico confesó haber matado a un amigo, a la madre y a los abuelos
El caso del alumno de 15 años que mató a tiros a un adolescente de 13 años en la escuela Mariano Moreno, en San Cristóbal, a casi 200 kilómetros de Santa Fe, sacude al país por estas horas. Y al igual que en el caso del chico lasherino que ultimó a un amigo de 11 años, a la madre de éste y a los abuelos del pequeño, el expediente judicial será archivado.
Las 4 víctimas fatales del chico de 13 años en Las Heras
Volvamos al hecho ocurrido en Mendoza durante las últimas horas de la gobernación de Celso Jaque y en la previa de la asunción del sucesor, Paco Pérez. Era feriado nacional por el Día de la Virgen y el matrimonio de Sara García (83) y Miguel Alí (80) regresaba a casa del barrio 8 de Mayo después de escuchar misa. Jamás intuyeron que la muerte los esperaba adentro. Dos puntazos fueron suficientes.
Sara y Miguel elevaron a cuatro la cantidad de víctimas fatales en la casa familiar, a esa hora convertida en una carnicería. Antes había ocurrido el triste final de Ezequiel, de 10 años. Pero la primera persona asesinada había sido Mónica (49), madre del pequeño e hija del matrimonio.
Las autopsias revelaron un total de 71 heridas de arma blanca. Se usó un cuchillo serrucho.
El chico de 13 años, de testigo a sospechoso en un segundo
La noticia sacudió a la conducción política que preparaba sus galas para el recambio de gobernador. El ministro de Seguridad, Carlos Aranda, y Claudia Ríos, fiscal de Homicidios, encabezaron la pesquisa. Hay un testigo, supieron. Un menor de edad. De 13 años. Que anticipaba haber visto todo y que estaba dispuesto a confirmarlo donde fuera necesario: un encapuchado -reveló- los había matado a todos (al amigo, a la madre del amigo y a los abuelos del amigo) mientras él -providencialmente- se escondió sin ser visto por el homicida múltiple.
Escapó trepando por allá, dijo señalando una pared. Sangre a la vista. Un delgado hilo que salía de la escena del múltiple asesinato y surcaba el patio y trepaba la misma pared.
La observación de la escena y del testigo fue clave. Decisiva, de acuerdo al precipitado devenir de los acontecimientos. El chico estaba herido. ¿Cómo fue?
Balbuceó una excusa. Que había forcejeado con el asesino. Pero, ¿no era que había estado a salvo del criminal? Contradicción flagrante. Consecuencia: de testigo a sospechoso en un segundo.
Más tarde, la abuela relató que el chico había vuelto a casa y que le había pedido que le lavara las zapatillas y la ropa que había vestido hasta un par de horas antes.
El chico de 13 años se sintió acorralado.
Entonces, confesó que había matado a todos. Y que todo comenzó con un reto de la mamá de Ezequiel por "algo" que estaban mirando en la computadora. Contenido para adultos, se supo después.
Afuera, los vecinos del barrio 8 de Mayo de Las Heras encabezaban una pueblada y exigían justicia en nombre de Ezequiel, Mónica y el matrimonio Miguel. Hubo corridas y corte de calles. Sin embargo, la teoría del encapuchado asesino se había caído a pedazos.
El feriado del jueves 8 de diciembre de 2011 terminaba en tragedia y estupor. Aquella noche, para muchos, un chico de 13 años se había convertido en un monstruo.