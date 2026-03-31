La noche en que un chico de 13 años mató a toda una familia en Las Heras y el caso fue archivado

Sara y Miguel elevaron a cuatro la cantidad de víctimas fatales en la casa familiar, a esa hora convertida en una carnicería. Antes había ocurrido el triste final de Ezequiel, de 10 años. Pero la primera persona asesinada había sido Mónica (49), madre del pequeño e hija del matrimonio.

Las autopsias revelaron un total de 71 heridas de arma blanca. Se usó un cuchillo serrucho.

cuádruple crimen las heras Las cuatro víctimas del chico de 13 años en Las Heras, en 2011.

El chico de 13 años, de testigo a sospechoso en un segundo

La noticia sacudió a la conducción política que preparaba sus galas para el recambio de gobernador. El ministro de Seguridad, Carlos Aranda, y Claudia Ríos, fiscal de Homicidios, encabezaron la pesquisa. Hay un testigo, supieron. Un menor de edad. De 13 años. Que anticipaba haber visto todo y que estaba dispuesto a confirmarlo donde fuera necesario: un encapuchado -reveló- los había matado a todos (al amigo, a la madre del amigo y a los abuelos del amigo) mientras él -providencialmente- se escondió sin ser visto por el homicida múltiple.

Escapó trepando por allá, dijo señalando una pared. Sangre a la vista. Un delgado hilo que salía de la escena del múltiple asesinato y surcaba el patio y trepaba la misma pared.

La observación de la escena y del testigo fue clave. Decisiva, de acuerdo al precipitado devenir de los acontecimientos. El chico estaba herido. ¿Cómo fue?

Balbuceó una excusa. Que había forcejeado con el asesino. Pero, ¿no era que había estado a salvo del criminal? Contradicción flagrante. Consecuencia: de testigo a sospechoso en un segundo.

Más tarde, la abuela relató que el chico había vuelto a casa y que le había pedido que le lavara las zapatillas y la ropa que había vestido hasta un par de horas antes.

El chico de 13 años se sintió acorralado.

Entonces, confesó que había matado a todos. Y que todo comenzó con un reto de la mamá de Ezequiel por "algo" que estaban mirando en la computadora. Contenido para adultos, se supo después.

Cuádruple crimen- Las Heras 2011 Vecinos en la puerta de la casa de la familia asesinada por un chico de 13 años, en Las Heras, en 2011.

Afuera, los vecinos del barrio 8 de Mayo de Las Heras encabezaban una pueblada y exigían justicia en nombre de Ezequiel, Mónica y el matrimonio Miguel. Hubo corridas y corte de calles. Sin embargo, la teoría del encapuchado asesino se había caído a pedazos.

El feriado del jueves 8 de diciembre de 2011 terminaba en tragedia y estupor. Aquella noche, para muchos, un chico de 13 años se había convertido en un monstruo.