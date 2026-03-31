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Violencia en el Valle de Uco

Apuñalaron a un adolescente de 17 años en medio de una pelea y está en grave estado

Detuvieron al agresor, apodado "El Chueco", tras allanar una casa. La víctima está internada en el Hospital Central

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
El chico de 17 años fue apuñalado y está en terapia intensiva en el Hospital Central.

El chico de 17 años fue apuñalado y está en terapia intensiva en el Hospital Central.

Un adolescente de 17 años fue apuñalado y está internado en grave estado en el Hospital Central tras una pelea multitudinaria en una cancha de calle Francisco Delgado, en Tunuyán.

El llamado al 911 alertó que varias personas estaban armadas con machetes, armas de fuego y escopetas.

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Un llamado al 911 alertó de una pelea multitudinaria.

Un llamado al 911 alertó de una pelea multitudinaria.

Cuando la Policía llegó al lugar encontró a dos grupos enfrentados. Los testigos señalaron como agresor a un hombre apodado "El Chueco".

Con autorización del ayudante fiscal, los efectivos allanaron una vivienda y detuvieron a Andrés Abel Pérez, de 31 años, quien también presentaba lesiones ocasionadas por vecinos y fue trasladado a un hospital.

Personal de la Policía Científica secuestró prendas, preservó huellas y rastrilló la zona en busca del arma utilizada en el ataque.

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