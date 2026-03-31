Apuñalaron a un adolescente de 17 años en medio de una pelea y está en grave estado

El llamado al 911 alertó que varias personas estaban armadas con machetes, armas de fuego y escopetas.

Móviles policiales, (10).jpeg Un llamado al 911 alertó de una pelea multitudinaria. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

Cuando la Policía llegó al lugar encontró a dos grupos enfrentados. Los testigos señalaron como agresor a un hombre apodado "El Chueco".