Un adolescente de 17 años fue apuñalado y está internado en grave estado en el Hospital Central tras una pelea multitudinaria en una cancha de calle Francisco Delgado, en Tunuyán.
Violencia en el Valle de Uco
Apuñalaron a un adolescente de 17 años en medio de una pelea y está en grave estado
Detuvieron al agresor, apodado "El Chueco", tras allanar una casa. La víctima está internada en el Hospital Central
El llamado al 911 alertó que varias personas estaban armadas con machetes, armas de fuego y escopetas.
Cuando la Policía llegó al lugar encontró a dos grupos enfrentados. Los testigos señalaron como agresor a un hombre apodado "El Chueco".
Con autorización del ayudante fiscal, los efectivos allanaron una vivienda y detuvieron a Andrés Abel Pérez, de 31 años, quien también presentaba lesiones ocasionadas por vecinos y fue trasladado a un hospital.
Personal de la Policía Científica secuestró prendas, preservó huellas y rastrilló la zona en busca del arma utilizada en el ataque.