Video: un joven de 19 años quedó internado tras recibir una piña brutal a la salida de un boliche

Embed - URGENTE: un joven está HOSPITALIZADO tras recibir una BRUTAL agresión afuera de un BOLICHE

Video: le quebró la cara con la agresión

Según relataron los testigos del hecho que se contactaron con el papá del joven agredido, el hecho se dio a la salida de un boliche. En principio, el chico quiso defender a un amigo cuando se topó con la piña que lo tumbó y dejó desmayado por varios minutos.

“Tiene varias fracturas: en la zona maxilar, en el pómulo y tiene el ojo comprometido”, contó el hombre sobre su hijo, quien está internado en el Hospital Santa Isabel de Hungría desde el sábado.

“Mi hijo me contó que la pelea comenzó adentro del boliche y estos agresores venían provocando a la gente. Me ha llegado mucha información del chico y lo tenemos claramente identificado”, expresó sobre el caso.

agresion video boliche

Todos filmando, nadie ayudando

En un breve análisis de la situación, el hombre lamentó la “poca empatía” de los jóvenes que presenciaron el hecho de violencia y no reaccionaron en el momento.

Ahora, después de varios días, el papá del joven internado apeló a la colaboración de esos testigos y pidió que acerquen toda la información que tengan sobre el o los agresores.