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Video de la agresión

Video: un joven de 19 años quedó internado tras recibir una piña brutal a la salida de un boliche

Su padre formalizó la denuncia. El acusado fue identificado a partir de un video en el que quedó registrado el momento de la agresión

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
La secuencia de la agresión que quedó registrada en video.

La secuencia de la agresión que quedó registrada en video.

El video es impactante. Un joven de 19 años permanece internado y deberá ser sometido a cirugía, después de recibir una piña brutal a la salida de un boliche, en la madrugada del sábado. Su padre hizo la denuncia.

El momento de la agresión quedó registrada en las cámaras de varios celulares. Con esos videos y datos que recolectó sobre el presunto atacante, el progenitor del adolescente formalizó la denuncia.

“Mi hijo estuvo 6 minutos desvanecido mientras todos decían ‘uh, lo mató’ y no hacían nada”, reveló el hombre en diálogo con El Siete.

Embed - URGENTE: un joven está HOSPITALIZADO tras recibir una BRUTAL agresión afuera de un BOLICHE

Video: le quebró la cara con la agresión

Según relataron los testigos del hecho que se contactaron con el papá del joven agredido, el hecho se dio a la salida de un boliche. En principio, el chico quiso defender a un amigo cuando se topó con la piña que lo tumbó y dejó desmayado por varios minutos.

“Tiene varias fracturas: en la zona maxilar, en el pómulo y tiene el ojo comprometido”, contó el hombre sobre su hijo, quien está internado en el Hospital Santa Isabel de Hungría desde el sábado.

“Mi hijo me contó que la pelea comenzó adentro del boliche y estos agresores venían provocando a la gente. Me ha llegado mucha información del chico y lo tenemos claramente identificado”, expresó sobre el caso.

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Todos filmando, nadie ayudando

En un breve análisis de la situación, el hombre lamentó la “poca empatía” de los jóvenes que presenciaron el hecho de violencia y no reaccionaron en el momento.

Ahora, después de varios días, el papá del joven internado apeló a la colaboración de esos testigos y pidió que acerquen toda la información que tengan sobre el o los agresores.

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