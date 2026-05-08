La ciclogénesis que afectó a gran parte de la provincia de Buenos Aires continúa generando complicaciones y ahora concentra la preocupación en la Costa Atlántica. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta naranja por fuertes vientos, marejada y olas de hasta 12 metros que podrían impactar durante el fin de semana en distintas localidades.
Olas de 12 metros y vientos de 100 km/h: qué es la ciclogénesis que azota al mar argentino
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta naranja para gran parte de la costa bonaerense por la ciclogénesis. Hay evacuados, calles anegadas y suspensión de clases
Tras provocar lluvias intensas, caída de granizo y daños materiales en varios puntos del territorio bonaerense, el fenómeno meteorológico avanzó hacia el mar y mantiene bajo vigilancia a ciudades como Mar del Plata, Necochea, Miramar, Villa Gesell, Pinamar y todo el Partido de La Costa.
Según los últimos pronósticos, entre la noche del viernes y el sábado podrían registrarse ráfagas de entre 90 y 100 kilómetros por hora en sectores de la costa bonaerense. En alta mar, además, se prevé que las olas alcancen hasta 12 metros de altura.
Inundaciones, evacuados y preocupación por el avance del mar tras la ciclogénesis
En Necochea se registraron entre 110 y 120 milímetros de lluvia en pocas horas, una situación que derivó en calles anegadas, evacuados y barrios afectados por el agua. Vecinos de la zona señalaron además que el mar avanzó sobre la playa mucho más de lo habitual debido a la intensidad de la marejada.
En Mar del Plata también se reportaron consecuencias por el temporal, con caída de árboles, postes derrumbados y voladuras de techos. Frente al deterioro de las condiciones climáticas, las autoridades locales resolvieron suspender las clases durante el viernes como medida preventiva.
La ciclogénesis es un proceso meteorológico vinculado a la formación o profundización de un sistema de baja presión atmosférica. En este caso, se originó por el choque entre una masa de aire cálido y húmedo con otra de aire frío de origen polar, combinación que generó tormentas severas y un fuerte temporal marítimo.
Especialistas advirtieron que el momento más crítico podría producirse entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, cuando se esperan las ráfagas más intensas y el mayor tamaño de las olas sobre el Atlántico.
Ante este escenario, el SMN recomendó evitar circular por zonas costeras, no acercarse al mar ni a las escolleras, retirar objetos que puedan volarse y mantenerse alejados de postes y árboles. También aconsejó desconectar electrodomésticos en caso de ingreso de agua y permanecer en lugares cerrados y seguros.
De acuerdo con las previsiones oficiales, las condiciones comenzarían a mejorar de manera gradual hacia el domingo. Sin embargo, el ingreso de aire polar mantendrá temperaturas bajas durante gran parte de la próxima semana tanto en Buenos Aires como en la Costa Atlántica.