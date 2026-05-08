Olas de 12 metros y vientos de 100 km/h: qué es la ciclogénesis que azota al mar argentino

olas mar Una postal de Mar del Plata en medio del temporal. Foto: NA

Inundaciones, evacuados y preocupación por el avance del mar tras la ciclogénesis

En Necochea se registraron entre 110 y 120 milímetros de lluvia en pocas horas, una situación que derivó en calles anegadas, evacuados y barrios afectados por el agua. Vecinos de la zona señalaron además que el mar avanzó sobre la playa mucho más de lo habitual debido a la intensidad de la marejada.

En Mar del Plata también se reportaron consecuencias por el temporal, con caída de árboles, postes derrumbados y voladuras de techos. Frente al deterioro de las condiciones climáticas, las autoridades locales resolvieron suspender las clases durante el viernes como medida preventiva.

La ciclogénesis es un proceso meteorológico vinculado a la formación o profundización de un sistema de baja presión atmosférica. En este caso, se originó por el choque entre una masa de aire cálido y húmedo con otra de aire frío de origen polar, combinación que generó tormentas severas y un fuerte temporal marítimo.

agua mardel Mar del Plata sufrió inundaciones en las últimas horas por el temporal. Foto: gentileza

Especialistas advirtieron que el momento más crítico podría producirse entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, cuando se esperan las ráfagas más intensas y el mayor tamaño de las olas sobre el Atlántico.

Ante este escenario, el SMN recomendó evitar circular por zonas costeras, no acercarse al mar ni a las escolleras, retirar objetos que puedan volarse y mantenerse alejados de postes y árboles. También aconsejó desconectar electrodomésticos en caso de ingreso de agua y permanecer en lugares cerrados y seguros.

De acuerdo con las previsiones oficiales, las condiciones comenzarían a mejorar de manera gradual hacia el domingo. Sin embargo, el ingreso de aire polar mantendrá temperaturas bajas durante gran parte de la próxima semana tanto en Buenos Aires como en la Costa Atlántica.