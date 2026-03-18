Una pelea entre mujeres a la salida de un boliche terminó con una apuñalada en la cara con una tijera

Rosario Denunció el robo de su auto y murió al caer de un movil policial.jpg La Policía de Rosario investiga la pelea entre las jóvenes.

La pelea entre mujeres en un boliche

Los médicos atendieron a la víctima de la pelea por cortes en el cuero cabelludo y en un pómulo. Como las lesiones no eran tan graves, no la trasladaron a un hospital mientras que la brigada motorizada incautó la tijera usada para el ataque.

La pelea se dio pasadas las 5 de la madrugada y quedó filmada por transeúntes que grabaron a las dos jóvenes dándose golpes en medio de la calle. En un momento, una de ellas sacó un objeto punzante y comenzó a darle puntazos en el rostro y en la cabeza a la otra.

Los investigadores deberán establecer si existía un conflicto previo entre las mujeres o si la discusión se originó en el interior del boliche y continuó en la vereda. También será clave la recolección de testimonios y posibles registros de cámaras de seguridad instaladas en la cuadra, que podrían aportar claridad sobre cómo se desencadenó la pelea.

Efectivos policiales de Rosario trabajaron en el lugar del hecho recogiendo testimonios. Se ha solicitado el relevamiento de las cámaras de seguridad, tanto del boliche como de los locales linderos y del sistema de monitoreo municipal, para identificar fehacientemente a la autora de la agresión durante la pelea.