Este barco no se limita a capturar peces. En su interior, la pesca se procesa, se congela, se almacena y se prepara para su redistribución sin necesidad de tocar tierra. Es, en esencia, un puerto flotante que traslada al corazón del océano todas las etapas de la cadena productiva, redefiniendo la forma en que se concibe la pesca industrial moderna.
El barco pesquero más grande del mundo: un puerto flotante de 50 mil toneladas
Según Marine Insight el nombre de este barco de pesca más grande del mundo es Lafayette. Formó parte de la historia de uno de los buques más grandes del mundo dedicados al procesamiento de pescado en alta mar. Este barco no nació originalmente como factoría, sino que cumplió muchas vidas antes de transformarse en gigante de la industria pesquera.
Construido en 1980 en Japón como petrolero, entró en servicio con el nombre Freeport Chief. Su transformación de un petrolero a factoría comenzó en 2008, cuando fue reacondicionado en astilleros chinos para cumplir la función de planta industrial flotante. Este barco está vinculado a la compañía pesquera Pacific Andes International Holdings y a sus operaciones globales de captura, procesamiento y distribución de pescado congelado.
Como es el barco de pesca más grande del mundo
- Este barco posee una longitud aproximada de 228 metros, una longitud comparable a la de grandes cruceros, que lo convierte en una de las mayores estructuras móviles dedicadas a la pesca.
- Desplazamiento cercano a las 50 mil toneladas, lo que le permite operar con estabilidad incluso en condiciones oceánicas adversas.
- Capacidad de procesamiento a bordo, con plantas industriales internas para limpiar, filetear, congelar y envasar pescado sin necesidad de regresar a puerto.
- Autonomía extendida, diseñada para permanecer largos períodos en el mar, abastecido como una pequeña ciudad flotante única en el mundo.
- Función de barco madre, recibiendo capturas de flotas más pequeñas que trabajan a su alrededor.
- Reconversión industrial, ya que fue construido originalmente para otro uso y adaptado luego a la pesca a gran escala.