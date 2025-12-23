No es un escenario de ciencia ficción, es un barco que realiza rutas diarias, en un mundo que comienza a aceptar que la autonomía también puede surcar los mares.

Comienza navegar el primer barco de pasajeros autónomo del mundo en este país

El protagonista de este hito se llama Olympia Dream Seto. Operará entre la ciudad de Okayama y la isla de Shodoshima, en el oeste de Japón, una ruta conocida, transitada y vital para la vida local.