No es un escenario de ciencia ficción, es un barco que realiza rutas diarias, en un mundo que comienza a aceptar que la autonomía también puede surcar los mares.
Comienza navegar el primer barco de pasajeros autónomo del mundo en este país
El protagonista de este hito se llama Olympia Dream Seto. Operará entre la ciudad de Okayama y la isla de Shodoshima, en el oeste de Japón, una ruta conocida, transitada y vital para la vida local.
El barco fue certificado oficialmente por el gobierno japonés como “barco autónomo”, convirtiéndose en el primero en el mundo autorizado para transportar pasajeros comunes utilizando navegación automatizada en un servicio comercial.
Los viajes de familiarización ya comenzaron, con pasajeros y personal a bordo, y la operación comercial completa está prevista para antes del 31 de marzo de 2026, cuando finaliza el año fiscal japonés.
Como es este barco único
- Utiliza cámaras, radares y otros sensores para detectar el entorno, identificar obstáculos y evaluar el tráfico marítimo en tiempo real.
- Ajusta automáticamente el timón y la hélice para mantener el trayecto seguro y eficiente, incluso en rutas concurridas.
- En situaciones de riesgo o condiciones complejas, el control del barco puede ser asumido por personal humano.
- El sistema apunta a disminuir accidentes provocados por cansancio, distracciones o malas decisiones.
- Japón enfrenta un fuerte envejecimiento de su fuerza laboral marítima, la autonomía aparece como una solución concreta.
- Iniciado en 2020 y liderado por The Nippon Foundation, forma parte de una estrategia nacional para liderar la navegación autónoma.
- Japón busca que esta experiencia ayude a definir futuras reglas internacionales para barcos autónomos.