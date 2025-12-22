"Hubo que sacrificar vidas para que otros viviéramos": Malvinas y el hundimiento del crucero ARA Belgrano desde adentro

Su primer destino fue la Base Naval Puerto Belgrano, donde se desempeñó en Servicios Marítimos. A fines de enero de 1982 fue asignado al crucero ARA General Belgrano, integrándose a su tripulación pocos meses antes del inicio de la Guerra de Malvinas.

El impacto al crucero ARA General Belgrano

Tachi se encontraba en la oficina de meteorología cuando un estruendo de enorme magnitud sacudió violentamente al crucero ARA General Belgrano y lo arrojó hacia atrás. De forma inmediata se cortó el suministro eléctrico, dejando al buque en completa oscuridad.

En un primer momento, la tripulación pensó que se trataba de una explosión interna, posiblemente una caldera, ya que no se esperaba un ataque fuera de la zona de guerra. Sin embargo, poco después se confirmó que el buque había sido alcanzado por torpedos. Flores escuchó dos explosiones, aunque luego supo que habían sido tres.

El golpe fue devastador. El crucero comenzó a escorarse y la situación se tornó crítica en cuestión de minutos. En medio de la confusión, el humo, el silencio posterior al estruendo y la falta de luz, se activaron los protocolos de abandono. A partir de ese instante, cada decisión implicó una lucha contrarreloj entre la supervivencia y el sacrificio de vidas humanas.

La vuelta de Malvinas

Luego del impacto, el crucero quedó sin energía y comenzó a hundirse rápidamente. Se activó el abandono del buque y, para ganar tiempo, se cerraron los tambuchos, lo que permitió que quienes estaban en las cubiertas superiores pudieran llegar a cubierta, pero dejó sin posibilidad de escape a muchos de los que se encontraban en los niveles inferiores.

Tachi tomó el equipo asignado y se dirigió a su balsa salvavidas. Una vez inflada, lograron arrojarla al mar y alejarse del barco antes de que se hundiera por completo. Permanecieron a la deriva durante 17 horas, soportando el frío extremo y la incertidumbre del rescate.

El regreso fue difícil y desolador, lejos de cualquier gesto de reconocimiento o contención. Tras ser rescatados, los sobrevivientes fueron trasladados a Ushuaia, donde recibieron ropa y alimento, y luego llevados en avión al continente, con escalas previas antes de llegar a la Base Naval Puerto Belgrano.

Al arribar, fueron sometidos a revisiones superficiales y se les entregó documentación provisoria. No hubo acompañamiento emocional ni explicaciones. Aún con el impacto físico y psicológico del naufragio, fueron tratados con frialdad y, en algunos casos, con desprecio.

Toda su historia se encuentra narrada en detalle en el libro Ecos de Malvinas.